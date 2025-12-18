Новая эра маммопластики: украинские хирурги изучают методики Preserve и MIA в центре европейской эстетической хирургии

Реклама

Украинские хирурги клиники Lita Plus Сергей Дербак и Александр Карпинский посетили Victoria Kliniken в Стокгольме — клинику, которая считается одной из главных ячеек нового поколения маммопластики. На протяжении стажировки они имели возможность наблюдать ежедневные операции, анализировать техники Randquist и его команды, а также овладеть философией “breast tissue preservation”, о чем рассказывают в нашей редакции.

Что такое PRESERVE и MIA и что это значит для пациентов

Методики PRESERVE и MIA (Minimal Invasive Augmentation) – это два самых современных подхода в маммопластике, формирующих новый стандарт безопасности, эстетики и минимальной травматичности в отрасли.

PRESERVE — максимальное сохранение тканей молочной железы

В традиционной маммопластике хирург создает карман для импланта путем разрезов и рассечения тканей, включая часть железы или мышцы, что ведет к большему повреждению, более выраженной боли и более длительному восстановлению. PRESERVE изменяет эту логику: вместо рассеканий внутренняя полость для импланта формируется с помощью специальных инструментов, расширяющих пространство, не разрезая ткани молочной железы и поддерживающих структур.

Реклама

Это дает существенные преимущества:

разрез под грудью очень маленький — около 2–2,5 см, что значительно уменьшает шрамы и делает их малозаметными;

сохраняется больше природной ткани и поддерживающих связок, что улучшает натуральный вид и долгосрочную стабильность результата;

используется так называемая «no-touch» техника ввода импланта через специальный Motiva® Insertion Sleeve, что снижает риск загрязнения и минимизирует травму тканей при введении;

благодаря деликатному созданию кармана и сохранению связок вокруг импланта риски послеоперационных осложнений снижаются, а сроки реабилитации становятся короче.

MIA – минимально инвазивное увеличение с доступом под мышкой

Методика MIA реализуется еще более щадящим путем, часто из-за разреза под мышкой или другой малозаметной зоной. Этот доступ позволяет:

не оставлять ни одного рубца на самой грудной железе;

вводить специально разработанные, легкие и эластичные импланты, которые можно поместить через небольшой доступ, поддерживающий естественную форму и чувствительность;

сократить восстановление до минимума — пациентки могут вернуться к повседневным активностям в тот же день или в последующие дни.

В технике MIA часто применяют инструменты, позволяющие создать карман и разместить имплант без прямого разреза ткани груди – через подмышечный доступ или другой скрытый путь. Это сохраняет большинство природных структур и обеспечивает очень щепетильное обращение с анатомией.

«Для пациенток эти методики означают совсем другой уровень комфорта и прогнозируемости. Разрезы минимальны — их почти незаметно, восстановление коротко и значительно легче, а боль и отек существенно меньше. Мы сохраняем естественную структуру и чувствительность груди, что важно даже с точки зрения лактации. И главное – результат выглядит естественно и сохраняет стабильность в долгосрочной перспективе», – отмечает основатель клиники Lita Plus Сергей Дербак.

Реклама

Профессиональный опыт украинских хирургов в Victoria Kliniken

Во время стажировки Сергей Дербак и Александр Карпинский наблюдали большое количество сделок с применением PRESERVE и MIA, изучали индивидуальные подходы Randquist к работе с имплантами Motiva.

Александр Карпинский отмечает: «Методики Randquist меняют представление об увеличении груди. Это не о большем объеме — это об анатомической точности, сохранении тканей и безопасности. Это именно то направление, в котором должна двигаться украинская хирургия».

Во время визита Сергей Дербак также имел возможность ассистировать и выполнять абдоминопластику вместе с Dr. Randquist – уникальный опыт работы с одним из самых влиятельных хирургов Европы.

LITA PLUS уже готовит внедрение этих методик

Хотя PRESERVE и MIA еще не представлены в Украине, команда Lita Plus уже приступила к подготовке к их адаптации и внедрению. Это позволит быть среди первых клиник, которые будут использовать новое поколение маммопластики.

Реклама

Как отмечает основатель клиники Lita Plus, поездка в Victoria Kliniken – это шаг к появлению в Украине методик, определяющих будущее маммопластики в мире.

"Для украинской медицины это означает качественный скачок вперед. Наши хирурги получают прямой доступ к первоисточникам ведущих европейских методик, а клиники - возможность внедрять технологии, соответствующие наивысшим международным стандартам. Пациенты, в свою очередь, будут иметь доступ к более безопасным и менее инвазивным операциям с прогнозируемыми долгосрочными условиями". эстетической хирургии и формирует новый уровень доверия к национальной медицине”, - отмечает Сергей Дербак.

LITA PLUS продолжает развивать международное партнерство, инвестировать в образование и привозить в Украину самые актуальные мировые технологии, чтобы пациенты получали лечение на уровне лучших европейских клиник.