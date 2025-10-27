ТСН в социальных сетях

Новая функция смартфонов будет предупреждать пользователей об опасности: что известно

Возможности искусственного интеллекта пытаются использовать по максимуму, и как раз они стали основой для функции Live Threat Detection. Она использует встроенные модели ИИ для поиска вредоносных приложений.

Светлана Несчетная
Смартфон

Смартфон / © Unsplash

Компания Google анонсировала новую функцию для своих смартфонов Pixel. Эта функция будет уведомлять владельцев телефонов о внедрении на их гаджет вредоносных приложений.

С выходом Android 16 и обновлением приложений Google даже старые телефоны Pixel вроде бы получили второе дыхание. Об этом пишет phonearena.com.

Если функция обнаруживает подозрительное поведение, владельцу устройства посылается сообщение в режиме реального времени. Поэтому у хозяина телефона будет возможность избавиться от угрозы, удалив опасное приложение еще до того, как он сможет нанести какой-либо вред. Также новая функция предупреждает о том, что вредоносное приложение отслеживает местоположение или активность устройства.

По мнению экспертов издания, Google в целом справляется с ИИ лучше, чем Samsung и Apple. В частности, специалисты отмечают функции Magic Cue и Camera Coach, где ИИ используется для упрощения выполнения определенных задач.

Напомним, ранее мы писали о том, что Apple официально остановила производство четырех моделей iPhone — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

