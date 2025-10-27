- Дата публикации
Новая функция смартфонов будет предупреждать пользователей об опасности: что известно
Возможности искусственного интеллекта пытаются использовать по максимуму, и как раз они стали основой для функции Live Threat Detection. Она использует встроенные модели ИИ для поиска вредоносных приложений.
Компания Google анонсировала новую функцию для своих смартфонов Pixel. Эта функция будет уведомлять владельцев телефонов о внедрении на их гаджет вредоносных приложений.
С выходом Android 16 и обновлением приложений Google даже старые телефоны Pixel вроде бы получили второе дыхание. Об этом пишет phonearena.com.
Если функция обнаруживает подозрительное поведение, владельцу устройства посылается сообщение в режиме реального времени. Поэтому у хозяина телефона будет возможность избавиться от угрозы, удалив опасное приложение еще до того, как он сможет нанести какой-либо вред. Также новая функция предупреждает о том, что вредоносное приложение отслеживает местоположение или активность устройства.
По мнению экспертов издания, Google в целом справляется с ИИ лучше, чем Samsung и Apple. В частности, специалисты отмечают функции Magic Cue и Camera Coach, где ИИ используется для упрощения выполнения определенных задач.
