Новая функция в Instagram раскрывает секреты: как ее избавиться
Пользователи соцсети могут увидеть, какие видео Reels понравились их друзьям.
Пользователи Instagram недовольны новой функцией, позволяющей друзьям видеть понравившиеся публикации. Многие хотели бы сохранить секретность своих лайков, которые могут выдать сокровенные мысли и желания. К счастью, есть простой способ отказаться от нее.
Об этом сообщает Daily Mail.
Обновление от Meta, которое добавляет еще один элемент к пользовательскому интерфейсу, касается исключительно Reels — галереи коротких видеоклипов, а не фотографий. Оно позволяет вашим друзьям просматривать понравившиеся видеопосты в специальной вкладке.
Их можно листать в обычном режиме, а можно выбрать вариант «Друзья» и просматривать только понравившиеся вашим друзьям клипы.
Также видно, кто именно поставил им лайк благодаря фотографии профиля, которая появляется в левом нижнем углу.
Более того, если вы нажмете на их фото профиля, вы сможете отправить им сообщения, возможно, рассказав что-то о понравившемся им Reel.
В свою очередь ваши друзья могут делать то же с понравившимся вам видео, а это значит, что вы можете нечаянно раскрыть друзьям больше о себе, чем хотели бы.
Один из пользователей назвал эту функцию немного «навязчивой», добавив: «Я не хочу, чтобы мои друзья видели все, что мне нравится, и мне не нужно видеть то, что нравится им».
Еще один пользователь написал в X (ранее Twitter): «Ужасно, что у Instagram Reels есть вкладка, где показано, что нравилось вашим друзьям».
Одна пользовательница X сказала, что видела «пост об отношениях в стиле самопомощи», который лайкнули три ее разведенных подруги, а также «четыре видео свадебных платьев», которые лайкнула ее «счастливо одинокая подруга», которая «тайно хочет парня».
К счастью, существует простой способ запретить любому просматривать любые понравившиеся вами ролики, а также любые комментарии, которые вы оставили.
Посетите «Настройки» в Instagram (помечено тремя горизонтальными линиями) и прокрутите вниз к подзаголовку «Кто может видеть ваш контент». Далее нажмите «Активность на вкладке „Друзья“ и измените настройки „Никто“.
Напомним, ранее ученые установили, что такие соцсети, как TikTok и Instagram, имеют такое сильное влияние на пользователей, что оторваться от ленты становится непросто. В то же время, длительное пребывание в соцсетях имеет определенные последствия для здоровья пользователей.