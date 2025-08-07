Новая функция в Instagram раскрывает секреты: как ее избавиться

Инстаграмм

Пользователи Instagram недовольны новой функцией, позволяющей друзьям видеть понравившиеся публикации. Многие хотели бы сохранить секретность своих лайков, которые могут выдать сокровенные мысли и желания. К счастью, есть простой способ отказаться от нее.

Об этом сообщает Daily Mail.

Обновление от Meta, которое добавляет еще один элемент к пользовательскому интерфейсу, касается исключительно Reels — галереи коротких видеоклипов, а не фотографий. Оно позволяет вашим друзьям просматривать понравившиеся видеопосты в специальной вкладке.

Их можно листать в обычном режиме, а можно выбрать вариант «Друзья» и просматривать только понравившиеся вашим друзьям клипы.

Также видно, кто именно поставил им лайк благодаря фотографии профиля, которая появляется в левом нижнем углу.

Более того, если вы нажмете на их фото профиля, вы сможете отправить им сообщения, возможно, рассказав что-то о понравившемся им Reel.

В свою очередь ваши друзья могут делать то же с понравившимся вам видео, а это значит, что вы можете нечаянно раскрыть друзьям больше о себе, чем хотели бы.

Один из пользователей назвал эту функцию немного «навязчивой», добавив: «Я не хочу, чтобы мои друзья видели все, что мне нравится, и мне не нужно видеть то, что нравится им».

Еще один пользователь написал в X (ранее Twitter): «Ужасно, что у Instagram Reels есть вкладка, где показано, что нравилось вашим друзьям».

Одна пользовательница X сказала, что видела «пост об отношениях в стиле самопомощи», который лайкнули три ее разведенных подруги, а также «четыре видео свадебных платьев», которые лайкнула ее «счастливо одинокая подруга», которая «тайно хочет парня».

К счастью, существует простой способ запретить любому просматривать любые понравившиеся вами ролики, а также любые комментарии, которые вы оставили.

Посетите «Настройки» в Instagram (помечено тремя горизонтальными линиями) и прокрутите вниз к подзаголовку «Кто может видеть ваш контент». Далее нажмите «Активность на вкладке „Друзья“ и измените настройки „Никто“.

Напомним, ранее ученые установили, что такие соцсети, как TikTok и Instagram, имеют такое сильное влияние на пользователей, что оторваться от ленты становится непросто. В то же время, длительное пребывание в соцсетях имеет определенные последствия для здоровья пользователей.