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Новая китайская ракета упадет на Землю: уже известно приблизительное место

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Новая китайская ракета упадет на Землю: уже известно приблизительное место

Фото: Associated Press

С космодрома Венчан стартовала китайская ракета "Чанчжэн-7", которая вывела в космос, согласно сообщениям китайских СМИ, телекоммуникационный спутник.

Но Китай не обеспечил контролируемый спуск остатков ракеты, потому ожидается, что она упадет рядом с населенными пунктами на Филиппинах.

Об этом пишет Aljazeera.

Ракеты совершают управляемый спуск после того, как они отправят полезную нагрузку на орбиту, и сгорают в атмосфере над заранее определенным регионом Земли, таким как необитаемый участок океана. Но после того, как ракета "Чанчжэн-7" вывела спутник на орбиту, обломки продолжали кружить вокруг Земли, и пока неясно, когда именно и где они снова войдут в атмосферу.

Филиппинское космическое агентство заявило, что внимательно следит за обломками ракеты и определило, что космический мусор может упасть примерно в 71 километре от филиппинского муниципалитета Бургос или в другом месте примерно в 52 километрах от Санта-Аны.

В космическом агентстве считают, что эти обломки вряд ли упадут на наземные объекты или населенные пункты на территории Филиппин, но они представляют значительную угрозу для кораблей, самолетов, рыболовных лодок и других кораблей, находящихся в зоне падения.

Ранее стало известно, что Южная Корея запустила первый орбитальный зонд, который будет изучать спутник Земли.

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