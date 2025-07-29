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Новая концепция NASA готовит Марс к колонизации: подробности
Skyfall — новый этап в подготовке к высадке людей на Марс. Первый полет возможен уже в 2028 году.
Американское аэрокосмическое агентство NASA совместно с компанией AeroVironment представили новую миссию Skyfall, предусматривающую запуск на Марс сразу шести автономных вертолетов. Они будут выполнять функции воздушных разведчиков и будут искать наиболее перспективные зоны для предстоящей высадки людей на Красную планету.
Об этом пишет Interesting Engineering.
Концепция Skyfall, созданная в сотрудничестве с Лабораторией реактивного движения NASA, расширяет успех предыдущей миссии Ingenuity, которая в 2021 году совершила первый в истории полет с двигателем на другой планете.
Новый проект должен выйти на принципиально новый уровень: шесть дронов одновременно будут выводиться в атмосферу Марса непосредственно при спуске с орбиты, без сложных и дорогих посадочных платформ. Они смогут самостоятельно приземлиться в разных районах и приступить к исследованию поверхности.
Вертолеты Skyfall будут собирать снимки высокого разрешения, передавать радарные данные о структуре почвы и искать ресурсы — в частности воду и лед, что критически важно для безопасной посадки астронавтов.
«Skyfall — это революционная концепция. Она предлагает экономически эффективное решение, которое увеличивает объем исследований и приближает нас к первой высадке человека на Марс», — подчеркнул Уильям Померанц, руководитель космического направления AeroVironment.
Ожидается, что миссия может стартовать в 2028 году, а полученные данные заложат фундамент для первых шагов человека на Красной планете уже в 2030-х.
По словам ученых, информация, собранная Skyfall, может не только помочь астронавтам, но и пролить свет на главный вопрос: была ли когда-то на Марсе форма жизни.
Более подробная информация о технических параметрах миссии пока не разглашается.
Напомним, ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе подтвердили уникальную находку, которую случайно совершил марсоход Curiosity.
Ранее уже было известно, что кора и почва Марса обогащены серой больше, чем Земля. Однако до сих пор этот элемент проявлялся в составе сульфатов — соединений серы с другими элементами. Они образуются при смешивании воды с минералами и испарении.