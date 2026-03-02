Новая космическая гонка может разрушить атмосферу Земли — предостережение ученых

Сгорание спутников может повлечь за собой новый экологический кризис Фото иллюстративное / © ESA

Новая космическая гонка может превратить атмосферу Земли в гигантский «мусоросжигательный реактор». Стремительный рост числа спутников на околоземной орбите вызывает все большее беспокойство среди ученых.

Об этом говорится в материале universemagazine.

Если государства или частные корпорации приступят к новому этапу космической гонки, это может привести к резкому увеличению запусков — и, соответственно, к более масштабному сгоранию аппаратов в атмосфере, отмечают специалисты.

Сегодня на орбите уже находятся более 15 тысяч спутников. И эта цифра продолжает расти. Специалисты отмечают, что проблема не только в том, что аппараты усложняют астрономические наблюдения или создают риск столкновений, которые могут спровоцировать так называемый синдром Кесслера. Главная опасность — в их возвращении на Землю.

Что происходит во время сгорания

Большинство спутников сходят с орбиты и сгорают в верхних слоях атмосферы. В настоящее время этот процесс считается контролируемым и относительно безопасным. Однако ученые предупреждают: в условиях массовых запусков последствия могут оказаться системными.

При разрушении аппаратов в атмосфере происходит выброс мелкодисперсных частиц, в частности оксида алюминия. По своим характеристикам они похожи на частицы, образующиеся при сжигании отходов на мусоросжигательных заводах. Кроме того, каждое сгорание может оказывать негативное влияние на озоновый слой, который восстанавливается очень медленно.

Хотя нынешние показатели не превышают безопасные границы, дальнейший рост количества спутников может изменить ситуацию. По пессимистическим прогнозам, в случае активной конкуренции между странами или мегакорпорациями, количество аппаратов на орбите может возрасти до сотен тысяч или даже миллиона.

Нужны ли ограничения

Эксперты отмечают, что космическая отрасль больше не является исключительной сферой сверхдержав — доступ к орбите становится проще. В то же время, механизмы экологического контроля за последствиями массовых запусков остаются ограниченными.

В связи с этим все чаще звучат призывы пересмотреть подходы к лицензированию запусков и разработать международные правила, учитывающие не только безопасность полетов, но и долгосрочное влияние на атмосферу Земли.

«Если не урегулировать процесс сейчас, в будущем человечество может столкнуться с новым видом глобального загрязнения — космическим», — отмечают ученые.

