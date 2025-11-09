- Дата публикации
Новая магнитная буря ударит по Земле: чем это грозит
В течение недели ученые наблюдают высокую геомагнитную активность, которая может влиять на самочувствие людей.
На Солнце произошла мощная вспышка класса X1.79, которая может вызвать геомагнитные бури на Земле.
Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды NOAA.
Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы, часть которой движется в сторону Земли. Это может повлечь за собой геомагнитные бури в ближайшие дни.
Магнитные бури — это вспышки на Солнце, которые выбрасывают в космос энергию. Достигая Земли, она может оказывать влияние на метеозависимых людей.
Солнечная активность может влиять на людей с врожденной или приобретенной метеозависимостью, а также на пожилых. В частности, они могут испытывать головные боли, колебания давления, нарушения сна, ухудшение концентрации или перепады настроения.
Медики рекомендуют:
отслеживать прогнозы и заранее корректировать свой график
контролировать АД
пить много чистой воды и легкие травяные чаи, особенно в случае головной боли или слабости
не переутомляться, избегать стресса и конфликтов
ограничить жирные и соленые блюда, добавив больше овощей, фруктов и легкого белка в рацион.