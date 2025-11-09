Новая магнитная буря ударит по Земле: чем это грозит

Мощные магнитные бури атакуют Землю / © Associated Press

На Солнце произошла мощная вспышка класса X1.79, которая может вызвать геомагнитные бури на Земле.

Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы, часть которой движется в сторону Земли. Это может повлечь за собой геомагнитные бури в ближайшие дни.

Магнитные бури — это вспышки на Солнце, которые выбрасывают в космос энергию. Достигая Земли, она может оказывать влияние на метеозависимых людей.

Солнечная активность может влиять на людей с врожденной или приобретенной метеозависимостью, а также на пожилых. В частности, они могут испытывать головные боли, колебания давления, нарушения сна, ухудшение концентрации или перепады настроения.

Медики рекомендуют: