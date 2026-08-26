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- Наука и IT
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Новая пандемия и массовые увольнения: Билл Гейтс предупредил о страшных последствиях использования ИИ
Американский миллиардер Билл Гейтс обнародовал новый тревожный прогноз развития искусственного интеллекта, предупредив человечество об угрозе масштабного биотерроризма и массовой безработицы.
В конце августа основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опубликовал новое эссе, в котором предупредил мир о катастрофических последствиях неконтролируемого развития искусственного интеллекта. По словам 70-летнего миллиардера, новейшие технологии не только оставят без работы миллионы людей, но и спровоцируют волну глобального биотерроризма и масштабных кибератак.
Об этих апокалиптических сценариях от разработчика программного обеспечения пишет LADBible.
Массовая безработица и потеря профессий
Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект станет либо величайшим уравнителем в истории, либо худшим источником несправедливости. Первыми от технологического вторжения на рынок труда пострадают специалисты по продажам, специалисты службы поддержки клиентов, инженеры программного обеспечения и помощники юристов.
Впоследствии искусственный интеллект возьмет на себя более сложные задачи. Алгоритмы начнут анализировать данные, оценивать кредитные заявки и даже сортировать пациентов в больницах.
«Мы должны уже сейчас подумать о том, как уменьшить потерю рабочих мест, чтобы все могли разделить процветание, создаваемое искусственным интеллектом. Ждать, пока алгоритмы вытеснят людей или оставят их без полноценной занятости, будет слишком поздно», — говорит Гейтс.
Кибератаки и глобальный биотерроризм
В своем эссе филантроп отмечает, что потеря рабочих мест не является худшим сценарием для человечества. Гейтс предупреждает о способности искусственного интеллекта помогать преступникам в создании разрушительного биотеррористического оружия или новых смертельных болезней.
Задолго до массового распространения искусственного интеллекта пользователи могли найти в Интернете информацию о создании бомб, биологического оружия или компьютерных вирусов. ИИ значительно облегчит не только получение этой информации, но и действия на ее основе. Даже преступники с очень ограниченными навыками смогут нацеливаться на жертвы на любом уровне: отдельных лиц, компаний и правительств», — объясняет миллиардер.
Кроме того, необходимые для проведения кибератак ресурсы значительно дешевеют. Это делает уязвимыми критические инфраструктуры: больницы, финансовые учреждения, системы водоснабжения и электросети.
Налог на роботов как решение
Для смягчения этих угроз Билл Гейтс призывает создать новые национальные и международные институты для управления искусственным интеллектом. Также он предлагает ввести налог на токены ШИ и роботов. Власти должны направить собранные средства на переквалификацию работников и усиление социальной защиты.
«Налог немного замедлил бы отказ от человеческого труда и собрал бы деньги на переквалификацию и более крепкую систему безопасности. Он должен быть целенаправленным, чтобы не тормозить чисто полезные способы использования искусственного интеллекта, таких как удешевление медицины и образования», — добавляет основатель Microsoft.
Хотя критики считают такую идею экономически неэффективной, Гейтс убежден в обратном. Он считает, что человечество сможет позволить себе небольшую неэффективность как справедливую цену при сохранении рабочих мест.