Новая пандемия и массовые увольнения: Билл Гейтс предупредил о страшных последствиях использования ИИ

Билл Гейтс опубликовал жуткий прогноз по развитию ИИ / © Associated Press

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В конце августа основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс опубликовал новое эссе, в котором предупредил мир о катастрофических последствиях неконтролируемого развития искусственного интеллекта. По словам 70-летнего миллиардера, новейшие технологии не только оставят без работы миллионы людей, но и спровоцируют волну глобального биотерроризма и масштабных кибератак.

Об этих апокалиптических сценариях от разработчика программного обеспечения пишет LADBible.

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Массовая безработица и потеря профессий

Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект станет либо величайшим уравнителем в истории, либо худшим источником несправедливости. Первыми от технологического вторжения на рынок труда пострадают специалисты по продажам, специалисты службы поддержки клиентов, инженеры программного обеспечения и помощники юристов.

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Впоследствии искусственный интеллект возьмет на себя более сложные задачи. Алгоритмы начнут анализировать данные, оценивать кредитные заявки и даже сортировать пациентов в больницах.

«Мы должны уже сейчас подумать о том, как уменьшить потерю рабочих мест, чтобы все могли разделить процветание, создаваемое искусственным интеллектом. Ждать, пока алгоритмы вытеснят людей или оставят их без полноценной занятости, будет слишком поздно», — говорит Гейтс.

Кибератаки и глобальный биотерроризм

В своем эссе филантроп отмечает, что потеря рабочих мест не является худшим сценарием для человечества. Гейтс предупреждает о способности искусственного интеллекта помогать преступникам в создании разрушительного биотеррористического оружия или новых смертельных болезней.

Задолго до массового распространения искусственного интеллекта пользователи могли найти в Интернете информацию о создании бомб, биологического оружия или компьютерных вирусов. ИИ значительно облегчит не только получение этой информации, но и действия на ее основе. Даже преступники с очень ограниченными навыками смогут нацеливаться на жертвы на любом уровне: отдельных лиц, компаний и правительств», — объясняет миллиардер.

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Кроме того, необходимые для проведения кибератак ресурсы значительно дешевеют. Это делает уязвимыми критические инфраструктуры: больницы, финансовые учреждения, системы водоснабжения и электросети.

Налог на роботов как решение

Для смягчения этих угроз Билл Гейтс призывает создать новые национальные и международные институты для управления искусственным интеллектом. Также он предлагает ввести налог на токены ШИ и роботов. Власти должны направить собранные средства на переквалификацию работников и усиление социальной защиты.

«Налог немного замедлил бы отказ от человеческого труда и собрал бы деньги на переквалификацию и более крепкую систему безопасности. Он должен быть целенаправленным, чтобы не тормозить чисто полезные способы использования искусственного интеллекта, таких как удешевление медицины и образования», — добавляет основатель Microsoft.

Хотя критики считают такую идею экономически неэффективной, Гейтс убежден в обратном. Он считает, что человечество сможет позволить себе небольшую неэффективность как справедливую цену при сохранении рабочих мест.

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