Новая пандемия и появление вирусов-зомби — климатологи сделали заявление (фото)

Таяние льда в Арктике / © Associated Press

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Таяние льда в Арктике может привести к появлению смертоносных вирусов-зомби и спровоцировать новую пандемию.

Об этом заявили климатологи, пишет dailymail со ссылкой на новое исследование учёных.

Поскольку COVID-19 «завел мир в тупик» в 2020 году, ученые рассматривают варианты возможной последующей глобальной пандемии.

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Многие ученые сосредотачивают свои исследования на гипотетическом будущем «болезни Х». Но согласно новому исследованию, ответ действительно может предоставить климат и состояние Арктики.

Ученые предупреждают, что таяние льда на Северном полюсе, вероятно, приведет к появлению так называемых вирусов-зомби, которые спровоцируют новую мировую пандемию.

Эти так называемые микробы-мафусаилы могут оставаться в состоянии покоя в почве и телах замороженных животных в течение десятков тысяч лет. Но по мере потепления климата и таяния вечной мерзлоты ученые рассматривают вариант того, что древние болезни могут заразить людей.

«Изменение климата — это не только таяние льда — это таяние барьеров между экосистемами, животными и людьми», — говорит соавтор исследования доктор Халед Абас из Университета Шарджи.

Оттаивание вечной мерзлоты может даже высвободить древние бактерии или вирусы, замороженные тысячи лет.

Ученым удалось оживить некоторые из этих древних болезней в лаборатории, в частности, род вирусов Pithovirus sibericum, который был выделен из 30 000-летнего образца вечной мерзлоты.

Pithovirus sibericum / © Википедия

Ледники также могут хранить огромное количество замороженных вирусов. Поскольку ученые прогнозируют, что мировые ледники исчезнут к 2100 году, есть опасения, что эти древние патогены могут высвободиться.

Более 10 лет ученые знали, что бактерии и вирусы, замороженные в Арктике, могут заразить живые организмы.

В 2014 году исследователи выделили вирусы из вечной мерзлоты Сибири и показали, что они все еще могут инфицировать живые клетки, несмотря на то, что они были заморожены тысячи лет.

Подобным образом, в 2023 году ученые успешно оживили вирус амебы, который был заморожен в течение 48 500 лет.

Однако риски не ограничиваются регионами вечной мерзлоты, поскольку спящие патогены также можно найти в больших массивах льда, таких как ледники.

В прошлом году климатологи обнаружили 1700 древних вирусов, которые скрываются глубоко внутри ледника на западе Китая, о большинстве которых никогда раньше не было известно.

Вирусы насчитывают 41 000 лет назад и пережили три больших изменения от холодного до теплого климата. Несмотря на то, что они безопасны, пока они остаются погребенными в вечной мерзлоте, большая обеспокоенность климатологов заключается в том, что они могут выйти наружу.

«С таянием льда, любые находящиеся внутри микробы попадают в окружающую среду, многие из которых могут быть опасными. В телах замороженных животных, таких как мамонты или шерстистый носорог, могут содержаться древние организмы, находящиеся в состоянии покоя. Однако, если остатки животных разморозятся, микробы высвободятся. Некоторые из этих микробов могут быть опасными, как, например, Pacmanvirus lupus (на фото), найденном в размороженном 27 000-летнем кишечнике замороженного сибирского волка», — говорят исследователи.

Напомним, ранее говорилось, что ученые исследовали возможные источники COVID-19. Их исследование показало, что енотовидные собаки, циветы, барсуки и крысы могли играть роль в распространении вируса.

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