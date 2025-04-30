Новая планета с океанами и льдом: астрономы сделали впечатляющее открытие

Экзопланета Kepler-10 c

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Вокруг звезды Kepler-10, за 560 световых лет от Земли, вращаются три экзопланета, среди которых особого внимания заслуживает Kepler-10 c. Новое исследование показало, что эта планета является уникальным водным миром с ледяными и жидкими слоями.

Это исследование было опубликовано в журнале Astronomy&Astrophysics, сообщает IFLScience.

Экзопланета Kepler-10 c в 2,3 раза больше Земли, но у нее меньшая плотность — ее масса составляет 11 земных. Эти характеристики свидетельствуют о том, что планета состоит преимущественно из водяного льда и ее атмосфера состоит из водяного пара. Ученые предполагают, что она сформировалась в холодных регионах системы, а затем мигрировала ближе к звезде.

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Для сравнения, другая планета системы Kepler-10 b является каменистым миром, похожим на Землю, но с температурой настолько высокой, что ее поверхность, вероятно, покрыта лавой. У третей, новооткрытой планеты Kepler-10 d еще больше масса и более длительный орбитальный период — 151 день.

Эти открытия стали возможны благодаря наблюдениям за гравитационными колебаниями звезды. Они открывают новое окно в понимании того, как формируются и эволюционируют планеты, кардинально отличающиеся от тех, которые есть в нашей Солнечной системе.

К слову, ученые обнаружили, что экзопланеты, массы которых в 10 раз больше Земли, могут встречаться гораздо чаще, чем считалось ранее.