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Новая планета с океанами и льдом: астрономы сделали впечатляющее открытие
Уникальная экзопланета Kepler-10 c удивила ученых своей структурой. Она больше Земли и покрыта водой и льдом.
Вокруг звезды Kepler-10, за 560 световых лет от Земли, вращаются три экзопланета, среди которых особого внимания заслуживает Kepler-10 c. Новое исследование показало, что эта планета является уникальным водным миром с ледяными и жидкими слоями.
Это исследование было опубликовано в журнале Astronomy&Astrophysics, сообщает IFLScience.
Экзопланета Kepler-10 c в 2,3 раза больше Земли, но у нее меньшая плотность — ее масса составляет 11 земных. Эти характеристики свидетельствуют о том, что планета состоит преимущественно из водяного льда и ее атмосфера состоит из водяного пара. Ученые предполагают, что она сформировалась в холодных регионах системы, а затем мигрировала ближе к звезде.
Для сравнения, другая планета системы Kepler-10 b является каменистым миром, похожим на Землю, но с температурой настолько высокой, что ее поверхность, вероятно, покрыта лавой. У третей, новооткрытой планеты Kepler-10 d еще больше масса и более длительный орбитальный период — 151 день.
Эти открытия стали возможны благодаря наблюдениям за гравитационными колебаниями звезды. Они открывают новое окно в понимании того, как формируются и эволюционируют планеты, кардинально отличающиеся от тех, которые есть в нашей Солнечной системе.
К слову, ученые обнаружили, что экзопланеты, массы которых в 10 раз больше Земли, могут встречаться гораздо чаще, чем считалось ранее.