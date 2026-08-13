Новая угроза для полетов: хакеры могут изменить курс Boeing 737 без ведома пилота

Самолет Boeing 737 / © из соцсетей

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Группа исследователей в области кибербезопасности из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Оберлинского колледжа обнаружила потенциальную уязвимость в системах популярного пассажирского самолета Boeing 737.

Об этом пишет издание Futurism.

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Специалисты создали компактное устройство размером примерно с монету, которое в рамках исследовательского эксперимента способно вмешиваться в работу систем управления полётом, изменять план маршрута и подменять данные, которые видит экипаж самолёта.

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Устройство может ввести пилота в заблуждение

Особую опасность, по словам исследователей, представляет возможность не только воздействовать на бортовые системы, но и изменять информацию на дисплеях пилота. В результате экипаж может не сразу понять, что данные были изменены, а система может передавать некорректные параметры, связанные с полётом, взлётом или навигацией.

Исследователи обнаружили способ физического доступа к бортовой сети через внешний порт самолета. По их словам, именно этот компонент позволил продемонстрировать, насколько серьезными могут быть последствия недостаточной защиты внутренних систем от физического доступа.

Уязвимость искали несколько лет

Команда пришла к такому выводу после длительной работы с компонентами Boeing 737 и воссоздания архитектуры его бортовых компьютерных систем.

Анализ электрических схем позволил исследователям обнаружить канал, по которому передаются данные между вычислителем управления полётом и дисплеем пилота.

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В исследовании речь идет об устройстве стоимостью менее 100 долларов. Его концепция предполагает физическое подключение к соответствующему интерфейсу, после чего исследователи смогли продемонстрировать возможность воздействия на передачу данных в бортовых системах.

Последствия атаки могли бы быть серьезными

По словам специалистов, потенциальный злоумышленник мог бы попытаться подменить отдельные параметры полёта или навигационные данные. Особенно опасен сценарий, при котором неверная информация поступает одновременно в системы самолета и на экран экипажа, создавая впечатление, что все работает в штатном режиме.

При этом речь идет именно об исследовательской демонстрации уязвимости, а не о сообщении о реальной атаке на пассажирский самолет.

Исследователи передали свои выводы компании Boeing и в течение длительного времени сотрудничали с ней в изучении этой проблемы. В то же время, по их словам, они не получили подтверждения о внедрении соответствующего исправления.

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При этом специалисты отмечают, что само наличие такой уязвимости не означает неизбежной угрозы для пассажиров. Они продолжают использовать Boeing 737, но считают, что авиакомпаниям и производителям следует учитывать возможность физического вмешательства в бортовые системы во время нахождения самолета на земле.

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