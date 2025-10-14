Новая Земля рядом с нами: ученые предполагают существование "Планеты Y" в Солнечной системе

Ученые предполагают, что в нашей Солнечной системе может скрываться Планета Y

Ученые из Принстонского университета считают, что на окраине Солнечной системы может скрываться еще один мир — «Планета Y», размером примерно с Землю и, вероятно, каменистый.

Об этом говорится в dailymail.

Причиной предположений стали 50 объектов в поясе Койпера, орбиты которых оказались наклоненными под необычным углом.

«Мы искали другие объяснения этого наклона, но все сводится к одному — там должна быть планета», — сказал ведущий автор исследования доктор Амир Сирадж.

«Эта работа не является открытием планеты, но это открытие загадки, вероятным решением которой является существование планеты».

Что известно о «Планете Y»

Это, вероятно, планета каменистого типа, размером с Землю или Меркурий.

Расположена в поясе Койпера. Расстояние от Солнца в 100–200 раз больше, чем у Земли

Доказательства «за»: искривленные орбиты объектов пояса Койпера

Доказательства «против»: отсутствие прямых наблюдений

После исключения Плутона из перечня планет астрономы сосредоточили поиски «девятой планеты» именно в поясе Койпера — кольцеобразной зоне ледяных тел за Нептуном.

Любая планета, находящаяся так далеко, получает очень мало света от Солнца, поэтому ее трудно обнаружить с помощью обычных телескопов.

Ранее, в 2016 году, ученые выдвинули гипотезу существования гигантской «Планеты X», масса которой в 10 раз больше земной.

Но доктор Сирадж предполагает, что «Планета Y» может быть гораздо более близкой — в 2–4 раза ближе к Земле, чем «Планета X».

Даже на этом расстоянии она оставалась бы чрезвычайно тусклой и тяжелоуловимой. Кроме того, ее орбита, вероятно, наклонена примерно на 10°, что затрудняет поиски.

Будущие открытия

Надежду на решение этой загадки дает новая обсерватория Веры Рубин, уже начавшая фотографировать небо с помощью крупнейшей цифровой камеры в мире.

В течение следующего десятилетия она будет делать снимки каждые 40 секунд, охватывая все небо, и, по прогнозам ученых, может открыть тысячи новых объектов — среди них и Планету X, и Планету Y, если они действительно существуют.

«Думаю, уже в первые два-три года миссии станет понятно: если Планета Y находится в поле зрения телескопа, мы ее увидим напрямую», — отметил доктор Сирадж.

Некоторые ученые, например доктор Саманта Лоулер из Университета Реджайны (Канада), остаются скептическими, отмечая, что результаты исследования «не являются окончательными».

Однако сама идея, что в нашей Солнечной системе может быть не восемь, а десять планет, увлекает воображение ученых и любителей астрономии по всему миру.

