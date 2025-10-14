- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 2 мин
Новая Земля рядом с нами: ученые предполагают существование "Планеты Y" в Солнечной системе
Землеобразная «Планета Y» может быть ближе, чем мы думали.
Ученые из Принстонского университета считают, что на окраине Солнечной системы может скрываться еще один мир — «Планета Y», размером примерно с Землю и, вероятно, каменистый.
Об этом говорится в dailymail.
Причиной предположений стали 50 объектов в поясе Койпера, орбиты которых оказались наклоненными под необычным углом.
«Мы искали другие объяснения этого наклона, но все сводится к одному — там должна быть планета», — сказал ведущий автор исследования доктор Амир Сирадж.
«Эта работа не является открытием планеты, но это открытие загадки, вероятным решением которой является существование планеты».
Что известно о «Планете Y»
Это, вероятно, планета каменистого типа, размером с Землю или Меркурий.
Расположена в поясе Койпера. Расстояние от Солнца в 100–200 раз больше, чем у Земли
Доказательства «за»: искривленные орбиты объектов пояса Койпера
Доказательства «против»: отсутствие прямых наблюдений
После исключения Плутона из перечня планет астрономы сосредоточили поиски «девятой планеты» именно в поясе Койпера — кольцеобразной зоне ледяных тел за Нептуном.
Любая планета, находящаяся так далеко, получает очень мало света от Солнца, поэтому ее трудно обнаружить с помощью обычных телескопов.
Ранее, в 2016 году, ученые выдвинули гипотезу существования гигантской «Планеты X», масса которой в 10 раз больше земной.
Но доктор Сирадж предполагает, что «Планета Y» может быть гораздо более близкой — в 2–4 раза ближе к Земле, чем «Планета X».
Даже на этом расстоянии она оставалась бы чрезвычайно тусклой и тяжелоуловимой. Кроме того, ее орбита, вероятно, наклонена примерно на 10°, что затрудняет поиски.
Будущие открытия
Надежду на решение этой загадки дает новая обсерватория Веры Рубин, уже начавшая фотографировать небо с помощью крупнейшей цифровой камеры в мире.
В течение следующего десятилетия она будет делать снимки каждые 40 секунд, охватывая все небо, и, по прогнозам ученых, может открыть тысячи новых объектов — среди них и Планету X, и Планету Y, если они действительно существуют.
«Думаю, уже в первые два-три года миссии станет понятно: если Планета Y находится в поле зрения телескопа, мы ее увидим напрямую», — отметил доктор Сирадж.
Некоторые ученые, например доктор Саманта Лоулер из Университета Реджайны (Канада), остаются скептическими, отмечая, что результаты исследования «не являются окончательными».
Однако сама идея, что в нашей Солнечной системе может быть не восемь, а десять планет, увлекает воображение ученых и любителей астрономии по всему миру.
Напомним, ведущий ученый предупредил ранее, что межзвездный объект может быть маскировкой инопланетной миссии.