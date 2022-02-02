Новая жизнь для старой маски: на Тайване средства защиты перерабатывают в зарядные устройства

Новая жизнь для старой маски: на Тайване средства защиты перерабатывают в зарядные устройства

Уже создано более 40 тысяч зарядок.

На Тайване использованные защитные маски успешно перерабатываются на зарядные устройства для телефонов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 февраля.

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Ежедневно в мире из-за пандемии возникает 7,2 тыс. тонн мусора. Большинство из них составляют именно защитные маски. В природе любая из них может разлагаться 450 лет.

Чтобы уменьшить давление на экологию, тайваньская компания разработала измельчающие маски автоматы. Затем переплавляют их на пластиковую массу. Конкретно из нее делают корпуса для беспроводных зарядных устройств. Каждое изделие выглядит уникально.

На Тайване защитные маски перерабатывают на зарядные устройства | Новости мира

В настоящее время из десяти тысяч масок компании удалось создать 40 тысяч зарядок. На этом останавливаться они не намерены.

Как сообщается, в небольшом поселке Камикацу в Японии удалось дать пример по всему миру, как можно и нужно жить без отходов. Здесь перерабатывают 80% отходов, а мусор, попадающий на свалки, свели к минимуму.

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