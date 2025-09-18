- Дата публикации
Новинка Meta: Цукерберг презентовал "умные" очки с ИИ
Компания Meta сделала шаг к будущему без смартфонов. На презентации показали новые «умные» очки с ИИ, которые позволяют получать сообщения и смотреть видео прямо на дисплее перед глазами.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг представил новый гаджет компании — очки со встроенным мини-дисплеем. Meta Ray-Bans Display стали очередным шагом к будущему, где пользователям не придется постоянно смотреть в экраны смартфонов.
Об этом сообщает CNN.
Теперь цифровые сервисы, сообщения и функции искусственного интеллекта можно будет получать непосредственно через очки, которые внешне почти не отличаются от обычных моделей.
Эта новинка и другие устройства стали частью стратегии Meta — интегрировать ИИ в повседневную жизнь людей и опередить конкурентов в погоне за самыми современными технологиями.
«Очки — это идеальный формат для персонального супер-интеллекта, потому что они позволяют оставаться в моменте и одновременно получать доступ к возможностям ИИ, которые делают вас умнее, помогают лучше общаться, улучшают память и ощущения», — подчеркнул Цукерберг.
Презентация состоялась на ежегодном мероприятии Meta Connect в Менло-Парке, где компания также показала обновленные Ray-Ban Gen 2, спортивные очки Meta Oakley Vanguard, а еще новые возможности гарнитуры Quest 3 — от игр до сотрудничества с Disney+ в метавселенной Horizon.
Спрос на смарт-очки растет. Партнер Meta, компания EssilorLuxottica (владелец Ray-Ban), сообщила, что продажи устройств более чем в три раза выросли за год. К 2026 году Meta планирует производить 10 млн пар ежегодно.
По словам Цукерберга, динамика продаж Meta Glasses «похожа на развитие некоторых из самых популярных электронных устройств в истории». Однако компании придется конкурировать с Google, Samsung, Snap и потенциально Amazon.
Характеристики Meta Ray-Ban Display
Ранее смарт-очки Meta позиционировались как устройства, которые «видят и слышат то же, что и вы». В новой версии добавлен визуальный дисплей, расположенный в правой линзе. Картинка выглядит так, будто она проецируется прямо перед глазами пользователя.
Благодаря этому можно:
просматривать сообщения и фото, делать видеозвонки;
смотреть Instagram Reels;
пользоваться интерактивной картой для навигации;
получать живые субтитры и перевод в реальном времени (разговоры сохраняются в приложении Meta AI);
задавать вопросы ассистенту Meta AI и получать ответы голосом и на экране.
Управление осуществляется через «нейронный» браслет — легкие движения пальцев выполняют функции кнопок.
Дисплей виден только владельцу, что защищает приватность. Его можно отключить, и тогда очки будут работать как обычные.
У Google еще в 2013 году был похожий эксперимент с Google Glass, но тогда технология не прижилась. Сегодня же процессоры, аккумуляторы и камеры значительно компактнее и эффективнее. Автономность: 6 ч. без подзарядки, до 30 ч. с кейсом. Браслет работает 18 ч., имеет защиту от воды. Цена: 799 долл., старт продаж в США — 30 сентября (Verizon, Lens Crafter, Ray-Ban, Best Buy).
Характеристики Ray-Ban Meta Gen 2
Стоимость: 379 долл.
Удвоенная батарея — 8 ч. + 48 с кейсом.
Камера записывает видео в 3K, позже добавят slow-motion и hyperlapse.
Новая функция «концентрация на разговоре» помогает слышать собеседника даже в шумных местах.
Впрочем, на презентации технология дала сбой: ассистент Meta AI не сумел предоставить корректные инструкции для рецепта, а во время звонка не появилась кнопка «принять».
Характеристики Meta Oakley Vanguard
Спортивные очки по цене 499 долл.
Работают со Strava и Garmin, а Meta AI формирует резюме тренировок.
Оснащены самыми громкими динамиками среди всех моделей Meta.
Автономность — около 9 ч.
Камера в центре мостика с более широким углом обзора, записывает 3K-видео.
Имеют защиту от пыли и воды.
«Я уже опробовал их в серфинге. Все отлично», — поделился Цукерберг.
На демо-показе очки были синхронизированы с часами Garmin и могли отвечать на вопросы о пульсе и продолжительности упражнений в реальном времени.
К слову, ранее Цукерберг заявил, что в будущем люди без очков с искусственным интеллектом будут иметь значительно меньшие когнитивные возможности, чем те, кто их будет использовать. По его словам, эти устройства станут основным инструментом взаимодействия с ИИ, позволяя ему «видеть, слышать и разговаривать» с пользователем в течение дня.