Новинка Meta: Цукерберг презентовал "умные" очки с ИИ

Гендиректор Meta Марк Цукерберг в умных очках на базе искусственного интеллекта / © Associated Press

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг представил новый гаджет компании — очки со встроенным мини-дисплеем. Meta Ray-Bans Display стали очередным шагом к будущему, где пользователям не придется постоянно смотреть в экраны смартфонов.

Об этом сообщает CNN.

Теперь цифровые сервисы, сообщения и функции искусственного интеллекта можно будет получать непосредственно через очки, которые внешне почти не отличаются от обычных моделей.

Эта новинка и другие устройства стали частью стратегии Meta — интегрировать ИИ в повседневную жизнь людей и опередить конкурентов в погоне за самыми современными технологиями.

«Очки — это идеальный формат для персонального супер-интеллекта, потому что они позволяют оставаться в моменте и одновременно получать доступ к возможностям ИИ, которые делают вас умнее, помогают лучше общаться, улучшают память и ощущения», — подчеркнул Цукерберг.

Презентация состоялась на ежегодном мероприятии Meta Connect в Менло-Парке, где компания также показала обновленные Ray-Ban Gen 2, спортивные очки Meta Oakley Vanguard, а еще новые возможности гарнитуры Quest 3 — от игр до сотрудничества с Disney+ в метавселенной Horizon.

Спрос на смарт-очки растет. Партнер Meta, компания EssilorLuxottica (владелец Ray-Ban), сообщила, что продажи устройств более чем в три раза выросли за год. К 2026 году Meta планирует производить 10 млн пар ежегодно.

По словам Цукерберга, динамика продаж Meta Glasses «похожа на развитие некоторых из самых популярных электронных устройств в истории». Однако компании придется конкурировать с Google, Samsung, Snap и потенциально Amazon.

Характеристики Meta Ray-Ban Display

Ранее смарт-очки Meta позиционировались как устройства, которые «видят и слышат то же, что и вы». В новой версии добавлен визуальный дисплей, расположенный в правой линзе. Картинка выглядит так, будто она проецируется прямо перед глазами пользователя.

Благодаря этому можно:

просматривать сообщения и фото, делать видеозвонки;

смотреть Instagram Reels;

пользоваться интерактивной картой для навигации;

получать живые субтитры и перевод в реальном времени (разговоры сохраняются в приложении Meta AI);

задавать вопросы ассистенту Meta AI и получать ответы голосом и на экране.

Управление осуществляется через «нейронный» браслет — легкие движения пальцев выполняют функции кнопок.

Дисплей виден только владельцу, что защищает приватность. Его можно отключить, и тогда очки будут работать как обычные.

У Google еще в 2013 году был похожий эксперимент с Google Glass, но тогда технология не прижилась. Сегодня же процессоры, аккумуляторы и камеры значительно компактнее и эффективнее. Автономность: 6 ч. без подзарядки, до 30 ч. с кейсом. Браслет работает 18 ч., имеет защиту от воды. Цена: 799 долл., старт продаж в США — 30 сентября (Verizon, Lens Crafter, Ray-Ban, Best Buy).

Марк Цукерберг представил Meta Ray-Ban Display / © Associated Press

Характеристики Ray-Ban Meta Gen 2

Стоимость: 379 долл.

Удвоенная батарея — 8 ч. + 48 с кейсом.

Камера записывает видео в 3K, позже добавят slow-motion и hyperlapse.

Новая функция «концентрация на разговоре» помогает слышать собеседника даже в шумных местах.

Впрочем, на презентации технология дала сбой: ассистент Meta AI не сумел предоставить корректные инструкции для рецепта, а во время звонка не появилась кнопка «принять».

Характеристики Meta Oakley Vanguard

Спортивные очки по цене 499 долл.

Работают со Strava и Garmin, а Meta AI формирует резюме тренировок.

Оснащены самыми громкими динамиками среди всех моделей Meta.

Автономность — около 9 ч.

Камера в центре мостика с более широким углом обзора, записывает 3K-видео.

Имеют защиту от пыли и воды.

«Я уже опробовал их в серфинге. Все отлично», — поделился Цукерберг.

На демо-показе очки были синхронизированы с часами Garmin и могли отвечать на вопросы о пульсе и продолжительности упражнений в реальном времени.

К слову, ранее Цукерберг заявил, что в будущем люди без очков с искусственным интеллектом будут иметь значительно меньшие когнитивные возможности, чем те, кто их будет использовать. По его словам, эти устройства станут основным инструментом взаимодействия с ИИ, позволяя ему «видеть, слышать и разговаривать» с пользователем в течение дня.