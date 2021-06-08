Новинки от Apple: множество изменений для операционной системы

Apple представила новую версию операционной системы для смартфонов
В рамках конференции WWDC 2021 Apple представила новую версию своей ОС для смартфонов.
Операционная система iOS 15 получила множество изменений, — пишет ТАСС.
iOS 15: что изменилось
- Например, в iOS 15 изменится логика уведомлений — будет так называемая сводка уведомлений, которая позволит пользователю концентрироваться на важном. Вместе с этой опцией связан и "Фокус", специальная возможность с использованием искусственного интеллекта, дающая возможность отключить отвлекающие приложения.
- В iOS появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии.
- iPhone смогут искать объекты на снимках.
- Обновятся приложения "Кошелек", "Погода" и "Карты".
- К снимкам можно сразу же прикреплять треки из Apple Music.
- В США в приложении Wallet можно добавлять удостоверение личности — к примеру, водительские права.
- Обновленное приложение "Локатор" позволяет отыскать утерянные AirPods Pro и AirPods Max. Также iOS будет предупреждать пользователя о том, что он забыл наушники.
- Устройства с iOS 15 будут отслеживать равновесие и заранее предупреждать о возможном падении.
Новинки для AirPods
- Функция "Фокусирование" сможет выделять нужный голос. Пространственное звучание для больших AirPods, даст многомерный звук.
Обновления для планшетов
- Теперь виджеты можно свободно размещать на всем рабочем столе. Из iOS перекочевала и "Библиотека приложений". Изменилась и многозадачность, которая стала гибче и приблизилась по удобству к настольному macOS.
Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне. Релиз новых версий ОС ожидается в сентябре 2021 года.
А во время весенней презентации Apple компания представила цветные iMac, фиолетовый iPhone 12 и трекер AirTag.
Напомним, что во время своей презентации 10 октября 2020 года Apple представила MacBook Air, MacBook Pro и компактный компьютер Mac mini. Компания также показала новый чип М1, который сочетает в себе видеокарту, оперативную память и процессор.