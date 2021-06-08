Новинки от Apple: множество изменений для операционной системы

Apple представила новую версию операционной системы для смартфонов

В рамках конференции WWDC 2021 Apple представила новую версию своей ОС для смартфонов.

Операционная система iOS 15 получила множество изменений, — пишет ТАСС.

iOS 15: что изменилось

Например, в iOS 15 изменится логика уведомлений — будет так называемая сводка уведомлений, которая позволит пользователю концентрироваться на важном. Вместе с этой опцией связан и "Фокус", специальная возможность с использованием искусственного интеллекта, дающая возможность отключить отвлекающие приложения.

В iOS появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии.

iPhone смогут искать объекты на снимках.

Обновятся приложения "Кошелек", "Погода" и "Карты".

К снимкам можно сразу же прикреплять треки из Apple Music.

В США в приложении Wallet можно добавлять удостоверение личности — к примеру, водительские права.

Обновленное приложение "Локатор" позволяет отыскать утерянные AirPods Pro и AirPods Max. Также iOS будет предупреждать пользователя о том, что он забыл наушники.

Устройства с iOS 15 будут отслеживать равновесие и заранее предупреждать о возможном падении.

Новинки для AirPods

Функция "Фокусирование" сможет выделять нужный голос. Пространственное звучание для больших AirPods, даст многомерный звук.

Обновления для планшетов

Теперь виджеты можно свободно размещать на всем рабочем столе. Из iOS перекочевала и "Библиотека приложений". Изменилась и многозадачность, которая стала гибче и приблизилась по удобству к настольному macOS.

Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне. Релиз новых версий ОС ожидается в сентябре 2021 года.

А во время весенней презентации Apple компания представила цветные iMac, фиолетовый iPhone 12 и трекер AirTag.

Напомним, что во время своей презентации 10 октября 2020 года Apple представила MacBook Air, MacBook Pro и компактный компьютер Mac mini. Компания также показала новый чип М1, который сочетает в себе видеокарту, оперативную память и процессор.

Компания Apple представила умные часы, способные измерять уровень кислорода в крови

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