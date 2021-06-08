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Новинки от Apple: множество изменений для операционной системы

Новинки от Apple: множество изменений для операционной системы

Associated Press

Apple представила новую версию операционной системы для смартфонов

В рамках конференции WWDC 2021 Apple представила новую версию своей ОС для смартфонов.

Операционная система iOS 15 получила множество изменений, — пишет ТАСС. 

iOS 15: что изменилось

  • Например, в iOS 15 изменится логика уведомлений — будет так называемая сводка уведомлений, которая позволит пользователю концентрироваться на важном. Вместе с этой опцией связан и "Фокус", специальная возможность с использованием искусственного интеллекта, дающая возможность отключить отвлекающие приложения.
  • В iOS появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии.
  • iPhone смогут искать объекты на снимках.
  • Обновятся приложения "Кошелек", "Погода" и "Карты". 
  • К снимкам можно сразу же прикреплять треки из Apple Music.
  • В США в приложении Wallet можно добавлять удостоверение личности — к примеру, водительские права.
  • Обновленное приложение "Локатор" позволяет отыскать утерянные AirPods Pro и AirPods Max. Также iOS будет предупреждать пользователя о том, что он забыл наушники.
  • Устройства с iOS 15 будут отслеживать равновесие и заранее предупреждать о возможном падении.

Новинки для AirPods

  • Функция "Фокусирование" сможет выделять нужный голос. Пространственное звучание для больших AirPods, даст многомерный звук.

Обновления для планшетов 

  • Теперь виджеты можно свободно размещать на всем рабочем столе. Из iOS перекочевала и "Библиотека приложений". Изменилась и многозадачность, которая стала гибче и приблизилась по удобству к настольному macOS.

Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне. Релиз новых версий ОС ожидается в сентябре 2021 года.

А во время весенней презентации Apple компания представила цветные iMac, фиолетовый iPhone 12 и трекер AirTag

Напомним, что во время своей презентации 10 октября 2020 года Apple представила MacBook Air, MacBook Pro и компактный компьютер Mac mini. Компания также показала новый чип М1, который сочетает в себе видеокарту, оперативную память и процессор.

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