Новое исследование объясняет, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт

Новое исследование предполагает, что наша планета и ее обитатели совсем не интересны для представителей внеземного разума.

Новое исследование ученых из Института SETI, американской некоммерческой организации, занимающейся поиском внеземной жизни, показывает, что, скорее всего, внеземные цивилизации ожидают соответствующего момента, чтобы послать на Землю свои сигналы. И этот момент наступит, когда далекая обитаемая планета будет проходить на фоне своей звезды, и ее можно увидеть с Земли.

Об этом пишет Space.

По словам Софии Шейх из Института SETI, когда потенциально живущие с умными видами экзопланеты проходят прямо перед своими звездами с точки зрения Земли, то этот момент является идеальным шансом для передачи сообщений землянам.

Ученые считают, что планетные транзиты на фоне звезд являются повторяющимся и предполагаемым событием, а потому, если об этом тоже думают и инопланетяне, то они могут именно в этот момент отправить свои сообщения в космос. Ведь тогда есть шанс, что получат представители других цивилизаций, в частности жители Земли. То есть землянам следует ожидать получения инопланетных сигналов тогда, когда одна из потенциально населенных планет будет видна на фоне своей звезды с Земли, говорят ученые.

"В таком случае можно точно понять, когда и где искать инопланетный сигнал в космосе", — отметила Шейх.

Однако ученые считают, что такой метод поиска внеземных цивилизаций может сработать, что значительно сузит поиск потенциальных инопланетных сигналов в космосе. Но ученые продолжат свои исследования и будут наблюдать за другими далекими планетами, надеясь, что их теория верна и что инопланетяне все же выйдут на связь.

Ранее стало известно, что США владеют материалами, свидетельствующими о способности неузнаваемых летающих объектов делать маневры, на которые не способны известные технологии. Управление директора национальной разведки США заявило, что Пентагон изучает 510 случаев обнаружения НЛО. Это значительно больше, чем 144 инцидента, упомянутых в отчете 2021 года.

В небе над Киевом зафиксировали НЛО

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