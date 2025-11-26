- Дата публикации
Новое исследование переворачивает представление об острове Пасхи — к чему здесь крысы
Резкие изменения окружающей среды на острове Пасхи (Рапа-Нуи) часто рассматриваются как типичный пример изменения окружающей среды, но последние исследования выясняют роль полинезийских крыс в вырубке лесов.
Ученые установили, что полинезийские крысы съели почти все семена уникального вида большой пальмы — это ставит под сомнение основную теорию упадка острова Пасхи.
Об этом пишет DiscoverWildlife.
Новые данные ученых опровергают теорию о том, что люди стали главной причиной вырубки лесов на острове Пасхи. Исследование показывает, что значительную роль в исчезновении местных пальм сыграли полинезийские крысы.
До прибытия полинезийцев на острове преобладал исключительный вид пальм, созревавших 70 лет и живших до полувека. Около 1200 н. э. поселенцы привезли сладкий картофель и полинезийских крыс, которыми питались. Крысы быстро вышли из-под контроля и начали массово поедать плоды пальм.
Без естественных хищников популяция грызунов резко возросла, и, по оценкам исследователей, за 50 лет она достигла 11 миллионов особей. В результате 95% семян пальм уничтожили, а вид потерял способность восстанавливаться.
