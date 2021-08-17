Новое исследование показало, что смартфоны будут стимулировать эпидемию отравлений свинцом: кто в группе риска и в чем опасность

Новое исследование показало, что смартфоны будут стимулировать эпидемию отравлений свинцом: кто в группе риска и в чем опасность

Свинец может вызвать выкидыш.

Смартфоны в будущем могут стимулировать эпидемию отравления свинцом. Ядовитый металл, найденный в скелетах возрастом 12 тысяч лет, отражает растущие темпы производства свинца. Выводы исследования является "предвестником будущего", предупреждают ученые.

Это показало исследование Еврейского университета, пишет Metro.

В частности, специалисты в ходе исследования проверяли кости из могильника в центральной Италии, который использовался 12 тысяч лет подряд, чтобы проследить уровень концентрации свинца в разные эпохи.

Ученые обнаружили, что с ростом производства свинца в мире также растут показатели поглощения свинца у людей, даже у тех, кто просто дышит воздухом вокруг металла. Отмечается, что это наблюдение имеет масштабные последствия для здоровья населения с учетом прогнозируемого увеличения производства свинца и других металлов.

В то же время, как отмечается, iPhone работает именно благодаря свинцу, который используется в пайке, соединяющий детали. А гаджет от Apple имеет з,5 млрд людей, то есть почти половина населения планеты.

"Чем больше свинца мы производим, тем больше людей, скорее всего, поглотит его в свое тело. Это имеет очень токсический эффект. Дети особенно уязвимы к нарушениям работы мозга и нервной системы. Свинец также увеличивает риск высокого кровяного давления и повреждения почек у взрослых, а также может вызвать выкидыш или преждевременные роды ", — говорит соавтор, профессор Игал Эрели.

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Профессор Эрели из Еврейского университета в Иерусалиме сказал, что нужны жесткие ограничения. Он предупредил: "Тесная взаимосвязь между показателями производства свинца и концентрацией свинца в человеке в прошлом свидетельствует о том, что без надлежащего регулирования мы будем продолжать испытывать вредное воздействие на здоровье токсичного металла".

Производство свинца и других металлов, как отмечается, будет расти еще больше из-за требований к электронным устройствам, аккумуляторам, солнечным батареям и ветровым турбинам. Они со временем портятся и выделяют свою токсичность в воздух и почву. А после попадания свинца в организм он распространяется в мозг, почки, печень и кости.

Как добавляет SciTechDaily, в наибольшей опасности люди, которые больше всего контактируют со свинцом, а именно шахтеры и работники предприятий по переработке вторичного сырья, свинец можно найти в нашей повседневной жизни в виде аккумуляторов и нового поколения солнечных панелей.

Напомним, ранее в ВОЗ предупредили, что миру грозит распространение новых и более опасных штаммов коронавируса. К тому же, они могут оказаться еще более сложными для контроля.

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