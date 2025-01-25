Новое исследование поражает: медицинский каннабис может быть более опасным, чем считалось ранее

Недавнее исследование ученых показало, что вероятность развития расстройства от употребления каннабиса (РВК) среди людей, которые используют марихуану в медицинских целях, не меньше, а даже может быть выше, чем среди рекреационных потребителей.

Об этом сообщило издание UPI.

В ходе исследования, проведенного под руководством доктора Норы Волков, директора Национального института по злоупотреблению наркотиками, были изучены ответы почти 73 000 взрослых, употреблявших каннабис. Оказалось, что 84% потребителей использовали его с рекреационной целью, 9% - с медицинской, а 6% - с обеими целями. 35% участников соответствуют диагностическим критериям РВК - состояния, при котором люди не могут прекратить употребление каннабиса, несмотря на негативные последствия.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что медицински рекомендованный каннабис не связан с пониженным риском зависимости по сравнению с немедицинским использованием", - считают ученые.

Исследование показало, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые употребляли марихуану в медицинских целях, употребляли ее в среднем 217 дней в год, что даже больше, чем те, кто использовал ее с обеими целями - медицинской и рекреационной.

Исследование показало, что частое употребление медицинского каннабиса может способствовать более высокой распространенности расстройств, связанных с его употреблением. Тяжелые формы расстройства употребления каннабиса (РВК) чаще наблюдаются среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет, особенно среди мужчин. В этой возрастной группе 14% мужчин, потребляющих медицинский каннабис, сталкиваются с тяжелой формой РВК, по сравнению с 8% среди тех, кто употребляет каннабис исключительно в рекреационных целях.

Ученые отметили, что медицинские работники должны особенно тщательно оценивать риски зависимости при назначении каннабиса. Врачи должны следить за пациентами, которые используют его в терапевтических целях, чтобы вовремя выявить потенциальные признаки РВК.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, около 30% потребителей каннабиса могут столкнуться с проблемами зависимости, включая синдром отмены и трудности в контроле употребления.

Это подчеркивает необходимость более осторожного подхода к назначению медицинского каннабиса, в частности учитывая его растущую популярность в лечении хронических болей и тревожных расстройств.

Напомним, в Украине зарегистрировали первое лекарство на основе каннабиса.

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