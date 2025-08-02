Новое исследование ставит под сомнение подлинность Туринской плащаницы (фото)

Иисус Христос / © dailymail.co.uk

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Новое исследование бросает вызов многовековой вере христиан: Плащаница из Турина не могла быть погребальным саваном Иисуса Христа. По словам исследователей, это произведение средневекового христианского искусства, созданное на основе рельефной скульптуры.

Об этом пишет Daily Mail

На протяжении веков христиане со всего мира совершали паломничества в Турин, чтобы увидеть одну из самых загадочных святынь — Плащаницу, которая, по традиции, была возложена на тело Иисуса Христа после его распятия. Но новое исследование полностью меняет представление об этой реликвии.

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Бразильский 3D-дизайнер и исследователь исторических лиц Чичеро Мораес утверждает, что изображения на Плащанице не могли появиться в результате контакта с телом человека. Вместо этого, по его словам, ткань была положена на плоский скульптурный рельеф, что и создало характерное изображение.

«Изображение на Плащанице больше соответствует художественному низкому рельефу, чем прямому отпечатку человеческого тела,» — написал он в научной статье, опубликованной в журнале Archaeometry.

3D-анализ и эффект маски Агамемнона

В рамках исследования Мораес создал две цифровые модели: первая — полноценное человеческое тело, вторая — рельефная скульптура. Он виртуально накрывал их тканью и исследовал, как она прилегает к поверхностям. Результаты показали, что только рельефная модель воспроизводит точные контуры изображения на Плащанице.

Зато, при накрывании человеческого тела, изображение искажалось — в частности, расширялось в области лица. Это явление ученый назвал «эффектом маски Агамемнона» — искажением, которое возникает при проекции трехмерной формы на плоскость.

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«Представьте, что вы смазываете лицо краской и прижимаете к салфетке — результат будет далеким от точного портрета,» — объясняет исследователь.

Первые упоминания о Плащанице датируются 1354 годом во Франции. В 1989 году ученые провели радиоуглеродное датирование ткани, которое показало, что полотно было изготовлено между 1260 и 1390 годами. То есть примерно через 1 300 лет после смерти Иисуса.

Чичеро Мораес считает, что реликвия была создана как художественный объект в рамках средневековых ритуалов захоронения. В то время были популярны рельефные изображения религиозных фигур на надгробиях.

Противоречивые научные попытки доказать подлинность

Несмотря на многочисленные исследования, некоторые ученые продолжают настаивать на подлинности Плащаницы. В 2022 году итальянский профессор Либерато Де Каро заявил, что разработал новый метод рентгеновского датирования, который якобы доказал, что ткань происходит со времен Христа.

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Однако его метод не признается в научной среде, и даже Туринский Центр Сиднологии призвал к осторожности в отношении таких выводов.

Также исследование 1978 года, которое анализировало кровяные пятна на полотне, показало наличие следов радиации, мышечных разрывов и признаков органной недостаточности — но даже эти следы не подтверждают, что тело лежало горизонтально.

Сомнительная природа изображения и «крови»

Американский химик Уолтер МакКрон установил, что изображение на холсте состояло из красной охры и желатина — пигментов, а не настоящей крови. Это еще раз подтверждает художественный, а не биологический характер изображения.

Форензик Лоуренс Кобилински отметил: «Проще всего объяснить появление изображения тем, что ткань положили на пигментированную скульптуру. Изображение передалось только там, где были прикосновения.»

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Католическая церковь сначала отрицала подлинность Плащаницы, но впоследствии приняла ее как символ веры. В 2015 году Папа Франциск лично посетил Туринскую Плащаницу.

Несмотря на многочисленные научные опровержения, миллионы верующих продолжают считать Плащаницу святыней. И хотя новые данные меняют наши представления, споры вокруг нее, похоже, будут продолжаться еще не одно десятилетие.

Напомним, ранее мы писали о том, ученые рассказывали, как на самом деле выглядел Иисус Христос. А также о том, что есть только одна удивительная деталь, которую изображения Иисуса действительно передают максимально точно.