Новое открытие археологов переписывает историю человечества — что нашли ученые (фото)

В Канаде археологи обнаружили поселение коренных народов в возрасте около 11 тысяч лет, которое старше Великих пирамид Египта более чем на 6 тысячелетий. Ученые считают, что находка может изменить представление о ранней истории Северной Америки и доказывает существование организованных сообществ в регионе значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Об этом говорится в dailymail.

Древнее поселение обнаружили вблизи провинции Саскачеван на западе Канады. В ходе раскопок археологи обнаружили каменные орудия труда, остатки очагов и материалы для изготовления инструментов. Это свидетельствует о том, что территория была не временным охотничьим лагерем, а постоянным местом проживания.

Также исследователи обнаружили слои древесного угля, которые могут указывать на контролируемое использование огня местными жителями. По словам ученых, это совпадает с устными преданиями коренных народов о давних практиках управления землей.

Дополнительные сенсационные находки ученых

Археологи наткнулись на останки вымершего бизона вида Bison antiquus — массивного животного весом до двух тонн, которое, вероятно, было главной добычей охотников того времени.

Доктор Гленн Стюарт из Университета Саскачевана заявил, что открытие ставит под сомнение устаревшее представление о том, что ранние коренные народы Северной Америки были исключительно кочевыми.

«Доказательства длительного проживания и возделывания земли свидетельствуют о глубоких исторических корнях этих сообществ», — отметил он.

По словам исследователя, находка может вызвать новые дискуссии вокруг Беринговой теории заселения Америки, поскольку поддерживает устные традиции коренных народов относительно того, что их предки жили на этих землях «бесчисленные поколения».

Хотя открытие сделали еще в 2025 году, в последнее время оно снова стало популярным в соцсетях, где пользователи назвали его «выдающимся» для понимания истории человечества после завершения ледникового периода.

Ученые уже сравнивают значение находки с такими известными историческими достопримечательностями, как Стоунхендж в Великобритании, Гебекли-Тепе в Турции и египетские пирамиды.

Археолог Дэйв Рондо признался, что во время раскопок почувствовал «вес поколений», когда увидел культурные слои под почвой.

«Это открытие может полностью изменить наше представление о ранних цивилизациях коренных народов в Северной Америке», — подчеркнул он.

Исследователи предполагают, что место могло быть комплексом для охоты на бизонов. Такие системы использовали природный рельеф, специальные проходы и приманки, чтобы загонять стада в ловушки или к обрывам.

Лидер общины Sturgeon Lake First Nation Кристин Лонгджон назвала открытие доказательством того, что история коренных народов в регионе гораздо древнее, чем признавалось официально.

«Каждый камень и каждый артефакт свидетельствуют о силе наших предков. Мы не просто возвращаем свою историю — мы возвращаем свое законное место в ней», — заявила она.

