Новое открытие о первой капле пресной воды на Земле меняет историю планеты

Пресной воде на суше над уровнем моря не менее четырех миллиардов лет.

Исследователи Университета Кертина совершили новое открытие, а именно, что пресная вода на Земле на 500 миллионов лет старше, чем считалось ранее.

Об этом говорится в статье New Atlas.

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Отмечается, что исследователи пришли к этим выводам с помощью изотопного анализа кристаллов циркона, древнейшего известного земного минерала на планете, из Джек-Хиллз, Западная Австралия.

В этом исследовании команда датировала около 1000 зерен циркона, из которых около 10% было обнаружено старше четырех миллиардов лет. Затем, направив ионные пучки на отдельные зерна, команда измерила соотношение более тяжелого к более легкому кислороду. Это изотопное соотношение является надежным показателем морской и пресной воды.

Они обнаружили, что в кристаллах, возраст которых составляет четыре миллиарда лет и 3,4 миллиарда лет, был характерен легкий изотопный состав кислорода. Таким образом, эти кристаллы могли образоваться только из камней и пресной воды.

Мы смогли определить дату возникновения гидрологического цикла, который является непрерывным процессом, через который вода движется вокруг Земли и имеет решающее значение для поддержания экосистем и жизни на нашей планете еще четыре миллиарда лет назад", – прокомментировал ведущий автор Хамед Гамалельдиен.

Это означает, что пресной воде на суше над уровнем моря не менее четырех миллиардов лет. Авторы издания считают, что это ставит под вопрос исследование 2021 года, в котором ученые привели убедительный аргумент о том, что Земля была полностью погружена морской водой три-четыре миллиарда лет назад.

Напомним, ученые раскрыли детали столкновения зонда NASA с Солнцем.

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