Новое открытие: почему талая вода в Гренландии потекла вверх, а не вниз

Подледное озеро в Гренландии выбросило воду наружу / © Associated Press

Реклама

Более 10 лет назад в Гренландии произошло беспрецедентное событие: 90 миллионов кубометров талой воды из-под ледяного щита пробились на поверхность, вместо того чтобы стекать в океан.

Это явление объяснили ученые в Nature Geoscience.

Они сделали открытие, что заставляет пересмотреть модели таяния ледников.

Реклама

Явление зафиксировали с помощью спутниковых данных NASA и ESA. По словам ученых, оно указывает на то, что климатические изменения могут влиять на таяние Гренландии быстрее, чем считалось.

Согласно схеме, иллюстрирующей процесс, приведший к прорыву щита, становится понятным. что вода в результате таяния накопилась под ледником, создала значительное давление, а затем фактически нашла слабое место и из-за трещин прорвалась вверх, залив водой огромную территорию.

Фото Jade S. Bowling и другие — Nature Geoscience

С помощью длительного спутникового мониторинга ученые отследили явление, которое иначе осталось бы скрытым.

Поэтому данные исследователей критически важны для создания точных моделей климатических изменений. Они подчеркивают, что понимание сложной гидрологической системы ледяного щита должно стать приоритетом, особенно в условиях изменений климата.

Реклама

Напомним, еще об одном исследовании. Ученые обнаружили, что таянием ледников изменило облик Земли.

Читайте также