Новое открытие: ученые уверяют, что скорые межзвездные путешествия возможны

Фактически, эти искажения и есть то, что мы чувствуем, как гравитацию.

Нужно прорваться в высшее измерение, чтобы перемещаться между звездами и галактиками.

Такого мнения пришли квантовые физики, пишет Popular Mechanics.

Некоторые считают, что подобные проходы в космосе действительно существуют. Эти проходы могут являться естественным явлением, а могут иметь искусственное происхождение.

"В любом случае с помощью червоточчин можно быстро преодолеть такие огромные расстояния, на достижение которых даже со скоростью света понадобятся сотни и даже тысячи лет. Некоторые ученые считают, что если бы люди могли проникнуть в высшее измерение, в котором, вероятно, существуют червоточины"., то межзвездные путешествия стали бы реальностью ", – говорится в сообщении.

В то же время, по словам ученых, это лишь гипотетическая концепция. Доказательств астрофизики так и не нашли.

"Еще 60 лет назад считалось, что черных дыр не существует, но потом их обнаружили. То же самое может произойти и с червоточиной. Некоторые астрофизики считают, что можно обнаружить червоточину, если улучшить наши технологии", - пишет издание.

Напомним, приближающийся к Земле астероид, вероятно, станет мини-Луной планеты на короткое время.

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