Новое открытие в лечении рака: ученые выяснили, как на опухоли влияет холестерин

Исследователи из Института Салка обнаружили важную связь между белком PIN1 и развитием рака мочевого пузыря.

Об этом сообщило издание SI Institute.

Оказалось, что PIN1 способствует росту опухолей, стимулируя синтез холестерина, который необходим для размножения раковых клеток. Воздействие на белок PIN1 и холестериновый путь может значительно уменьшить рост опухоли в доклинических моделях, что открывает новые перспективы для разработки более эффективных терапевтических стратегий.

Рак мочевого пузыря является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний и часто требует длительного и дорогостоящего лечения. Под руководством Тони Хантера, профессора Американского онкологического общества, исследователи обнаружили, что PIN1, который высоко экспрессируется в уротелии, способствует агрессивному поведению раковых клеток. Используя генное редактирование CRISPR, было продемонстрировано, что удаление PIN1 значительно замедляет развитие опухоли и метастазирование.

Дополнительные исследования показали, что PIN1 способствует производству холестерина, взаимодействуя с белком SREBP2, который является важным регулятором его синтеза. В отсутствии PIN1 клетки рака мочевого пузыря показали значительно более низкий уровень холестерина, что приводило к замедлению роста опухоли.

"Раковые клетки нуждаются в большом количестве холестерина для осуществления своего фирменного избыточного роста, это открытие определило ключевую роль холестерина в прогрессировании рака и функцию PIN1 в его регулировании, что станет целью будущих методов лечения", - отметила постдокторантка SI Сюэ Ванг.

Исследователи разработали новую схему двойного лечения рака мочевого пузыря, объединив сульфопин, экспериментальный ингибитор PIN1, с симвастатином - статином, который блокирует биосинтез холестерина. В мышиных моделях комбинированная терапия показала значительно большую эффективность в подавлении роста опухоли, по сравнению с отдельными препаратами.

Сульфопин, хотя и не одобрен для использования у людей, в комбинации с широко применяемым симвастатином может стать перспективным вариантом для клинических испытаний.

"Это открытие интересно тем, что статины уже используются людьми для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, наша же работа указывает на возможность использования статинов в сочетании с другими препаратами для лечения рака мочевого пузыря", - отметил старший автор исследования Тони Хантер.

Группа ученых сейчас изучает потенциал PIN1 для лечения различных видов рака, в частности рака мочевого пузыря. Они надеются, что результаты исследований позволят значительно улучшить состояние пациентов с онкологическими заболеваниями.

Напомним, ученые выяснили, в каком возрасте повышение кровяного давления представляет наибольшую опасность.

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