Новое средство от комаров удивило ученых: оно есть почти на каждой кухне

Ученые из Йельского университета обнаружили, что обычный чеснок может влиять на размножение комаров и других летающих насекомых-вредителей. Исследование показало: одно из природных соединений в составе чеснока блокирует спаривание и откладывание яиц у разных видов мух и комаров. По мнению ученых, это открытие может стать основой для создания экологичных и недорогих средств борьбы с вредителями.

Об этом сообщило издание Phys.org.

По словам исследователей, насекомых отталкивает не резкий запах чеснока, как считалось ранее, а именно его вкус. Ученые выяснили, что во вкусовых органах мух есть специальный рецептор TrpA1, который реагирует на вещество из чеснока и запускает у насекомых поведение избегания. После контакта с этим соединением у мух подавляется желание спариваться, а также блокируется откладывание яиц.

Исследование началось с эксперимента над плодовыми мушками. Одна из ученых лаборатории приобрела в магазине 43 различных овоща и фрукта, после чего сделала из них пюре и поместила в чашки Петри, чтобы проверить реакцию насекомых. Сначала ученые предполагали, что некоторые растения могут стимулировать спаривание мушек. Однако результаты оказались неожиданными.

Ни один из фруктов или овощей не усилил репродуктивное поведение насекомых. Зато именно чеснок полностью остановил спаривание плодовых мушек. Позже эксперимент повторили с другими образцами чеснока, приобретенными уже в другом магазине, и получили такой же результат.

Чтобы выяснить, действует ли на насекомых запах или вкус чеснока, исследователи провели отдельный тест. В одном случае мушки могли только чувствовать запах, а в другом — контактировать с веществом непосредственно. Оказалось, что именно вкус вызывал у насекомых негативную реакцию.

После этого ученые проверили действие чеснока на других видах насекомых. Аналогичный эффект зафиксировали у мух цеце и двух видов комаров, которые являются переносчиками желтой лихорадки, лихорадки денге и вируса Зика. В то же время на ос чеснок не подействовал. Исследователи объяснили это тем, что у ос нет рецептора TrpA1.

В ходе работы ученые также установили, какое именно вещество в чесноке влияет на насекомых. Им оказался диалилдисульфид — соединение, которое уже используют в пищевых ароматизаторах и диетических добавках.

В Йельском университете отмечают, что их метод, который они назвали «фитоэкраном», может помочь в поиске других природных веществ для борьбы с вредителями. Речь идет о тестировании растительных соединений, которые способны влиять на поведение опасных для человека насекомых.

Ученые считают, что такой подход может стать альтернативой традиционным химическим средствам борьбы с вредителями, ведь потенциальные компоненты для этого доступны, недорогими и уже широко используются людьми.

