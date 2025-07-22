Новорожденная планета меняет космос вокруг себя: астрономы зафиксировали уникальное явление (фото)

Космос / © Associated Press

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Астрономы Европейской Южной обсерватории (ESO) впервые зафиксировали, как молодая планета буквально «вырезает» сложный спиральный рисунок в газопылевом диске вокруг звезды HD 135344B. Это уникальное наблюдение открывает непосредственный процесс формирования планеты в реальном времени.

Об этом сообщает издание Universe Space Tech.

В космосе вокруг молодой звезды HD 135344B, которая находится примерно в 440 световых годах от Солнца, астрономы с помощью самого современного инструмента ERIS, установленного на Очень Большом телескопе ESO, зафиксировали уникальное явление — рождение планеты, оставляющей заметный спиральный след в протопланетном газопылевом диске.

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К этому времени ученые уже находили много молодых звезд с окружением из протопланетных дисков, которые часто имели различные сложные структуры — кольца, разрывы, спирали. Однако долгое время это было лишь предположением, что такие узоры формируют именно молодые планеты, которые аккумулируют материал и вращаются вокруг звезды. Косвенные доказательства существовали, но прямое наблюдение «планетного скульптора» никогда не удавалось сделать.

Инструмент ERIS, который является частью Очень Большого телескопа (VLT) в Чили, смог зафиксировать свет, исходящий из зоны у основания одного из спиральных рукавов протопланетного диска HD 135344B. Именно там, согласно теории, и должна находиться молодая планета, которая формирует этот спиральный узор.

По оценкам астрономов, масса этой планеты примерно вдвое больше массы Юпитера, а расстояние от нее до звезды похоже на расстояние между Солнцем и Нептуном в нашей Солнечной системе. Это первый случай, когда астрономам удалось идентифицировать потенциальную планету внутри спиральной структуры протопланетного диска.

Параллельно другая команда ученых с помощью того же инструмента ERIS и радиотелескопной сети ALMA изучала молодое светило V960 Mon. Наблюдения показали, что газовый диск вокруг этой звезды имеет также сложную спиральную структуру и находится в процессе гравитационной нестабильности — когда отдельные газовые скопления сжимаются и могут впоследствии стать новыми планетами или другими астрономическими объектами.

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Ученые обнаружили возможный объект-компаньон V960 Mon, чья природа пока неопределенна — это может быть либо газовый гигант, либо коричневый карлик. Если эти наблюдения подтвердятся, это станет первым случаем фиксации формирования таких объектов с помощью гравитационной нестабильности.

Сообщается, что современные телескопы и технологии позволили не только увидеть сложные структуры в протопланетных дисках, но и напрямую связать их с зарождением планет.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили новую экзопланетуKepler-725c, которая расположена примерно в 2472 световых годах от Земли. Она находится в зоне, потенциально пригодной для жизни, где условия могут позволить существование жидкой воды. По своим размерам и массе эта планета напоминает мини-Нептун или суперземлю.