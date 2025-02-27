Новые данные о вымирании неандертальцев: что стало причиной их исчезновения

Новые исследования показывают, что неандертальцы могли начать вымирать гораздо раньше, чем считалось.

Об этом говорится в журнале Nature Communications.

Ученые обнаружили, что примерно 110 тысяч лет назад наши доисторические родственники столкнулись с катастрофическим сокращением популяции. Такое явление называют "генетическим горлом", когда резкое уменьшение разнообразия в пределах одного вида ставит под угрозу его выживание.

Причинами этого могли стать изменение климата, чрезмерная охота или даже геноцид.

Специалисты анализировали внутреннее ухо неандертальцев и заметили значительное уменьшение вариаций в его структуре. Это свидетельствует о том, что популяция пережила сильный спад и утратила генетическое разнообразие. Обычно для изучения таких процессов исследователи используют древнюю ДНК, но на этот раз они применили анализ слуховых косточек неандертальцев.

Особое внимание было уделено полукружным каналам, которые помогают поддерживать равновесие и координировать движения. Ученые объясняют, что их форма эволюционно нейтральна, следовательно, изменения в этой структуре могут указывать на демографические колебания в древности.

Если популяция начала сокращаться еще 110 тысяч лет назад, значит, они были на грани вымирания гораздо раньше, чем считалось.

Таким образом, неандертальцы могли исчезнуть не только из-за конкуренции с Homo sapiens, но и из-за более глубоких генетических проблем, которые начались еще задолго до их окончательного исчезновения.

Напомним, шотландский исследователь сообщил, что нашел гробницу, в которой предположительно находится настоящая мумия легендарного египетского фараона Тутмоса II.

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