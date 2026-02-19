Реконструкция человека прямоходящего из Юньсяня. Фото: Сяобо Фэн

Реклама

Археологи пересмотрели хронологию появления древних людей в Восточной Азии. Новое исследование показало, что представители вида Homo erectus могли появиться в регионе примерно 1,7 миллиона лет назад — на сотни тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.

Об этом сообщило издание The Independent.

Речь идет об окаменелостях, найденных в Юньсяне (Китай). Ранее древнейшие останки Homo erectus в этой части мира датировали почти 1,1 миллиона лет. Однако новый анализ доказал, что гоминины могли жить там уже 1,7 миллиона лет назад — примерно на 600 тысяч лет раньше предыдущих оценок.

Реклама

Homo erectus — далекий предок современного человека, который возник в Африке и впоследствии распространился по территории Евразии. Время его появления в Восточной Азии долгое время оставалось предметом научных дискуссий. Полученные данные могут существенно изменить представление о темпах и масштабах расселения ранних людей.

По словам одного из авторов работы Кристофера Бе, исследователи объединили анализ юньсянских окаменелостей с современными методами датировки отложений. Это позволило воссоздать более точную хронологию появления гомининов в регионе. Ученый отметил, что новые результаты подтверждают модель быстрого и масштабного распространения раннего Homo erectus за пределы Африки.

Для определения возраста применили метод анализа радиоактивных изотопов алюминия и бериллия в осадочных породах. Эти изотопы образуются под воздействием космических лучей, а после захоронения начинают постепенно распадаться. Сравнивая соотношение атомов в образцах, ученые смогли установить, как долго окаменелости находились под землей.

Соавтор исследования Хуа Ту объяснил, что этот метод позволяет датировать материалы возрастом до пяти миллионов лет, тогда как радиоуглеродный анализ ограничен примерно 50 тысячами лет.

Реклама

Выводы работы ставят под сомнение устоявшиеся предположения относительно времени и маршрутов выхода древних людей из Африки в Азию. В то же время остаются открытыми вопросы о том, когда именно Homo erectus впервые появился в регионе и как долго там существовал.

Напомним, ранее археологи нашли в историческом центре Толедо средневековые панели, датированные периодом правления Альфонсо X, Санчо IV и Фернандо IV. Они были использованы как конструкционное перекрытие дома.