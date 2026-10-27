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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Время на прочтение
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Новые iPhone Duo ломаются: Apple объяснила, что делать владельцам смартфонов

Владельцы складных iPhone Duo начали жаловаться на повреждения экранов в месте сгиба. Apple уже отреагировала на эти сообщения и предложила решение для пострадавших пользователей.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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iPhone Duo

iPhone Duo / © Associated Press

Компания Apple признала проблему с внутренними дисплеями складных смартфонов iPhone Duo после жалоб пользователей на их повреждение. Производитель уверяет, что неисправность обнаружена лишь в небольшом количестве устройств, и предлагает их заменить.

Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на заявление Apple.

В течение выходных владельцы iPhone Duo начали сообщать о неисправностях внутренних экранов смартфонов. По словам пользователей, дисплеи повреждались вдоль центральной линии в месте сгиба устройства.

Повреждение дисплея iPhone Duo. Фото: Reddit | u/leftyhyzer16

Повреждение дисплея iPhone Duo. Фото: Reddit | u/leftyhyzer16

В ответ на эти сообщения Apple подтвердила, что знает о проблеме. По данным компании, она затрагивает лишь небольшую часть смартфонов.

«Нам известно о проблеме, которая затрагивает внутренний дисплей небольшого числа устройств iPhone Duo. Если у пользователей возникнут проблемы с дисплеем iPhone Duo, им следует обратиться в AppleCare для замены», — отметили в Apple.

В то же время для замены неисправного смартфона не обязательно иметь AppleCare+. Даже если устройство было приобретено через мобильного оператора, обращаться нужно непосредственно в службу поддержки Apple.

Издание отмечает, что сообщения о дефектах дисплеев распространялись на Reddit и других форумах. Впрочем, среди реальных жалоб обнаружились и фейковые публикации с изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, ранее техноблогер Тим Пан из MediaStorm протестировал первый складной смартфон Apple — iPhone Duo, чтобы проверить, как его шарнир и экран выдерживают длительное использование. Устройство прошло испытания, в ходе которых было выполнено 11 тысяч складываний, в том числе при температуре −20 °C.

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