Новые находки в Трое могут подтвердить реальность войны, описанной Гомером

Троянская война. / © wikipedia.org

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Археологи, работающие на месте древнего города Троя в Турции, обнаружили свидетельство масштабного насильственного конфликта бронзового века, по характеру поразительно напоминающего события из гомеровской "Илиады".

Об этом рассказывает Daily Mail.

Во время нынешних раскопок возле дворца и укреплений Трои исследователи наткнулись на десятки глиняных и каменных снарядов для пращ, наконечники стрел, обломки сгоревших сооружений и захороненные человеческие останки. По мнению ученых, все это указывает на внезапную катастрофу — ближний бой и массовую гибель, соответствующую рассказу об осаде города, описанном Гомером.

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"Такое количество пращных камней на небольшом участке - явный признак ожесточенных боев", - заявил руководитель раскопок профессор Рустем Аслан из Университета Чанаккале.

По оценкам археологов, найденные снаряды датируются периодом между 1600 и 1200 годами до нашей эры - именно это время считается возможным периодом Троянской войны, которую греческие историки традиционно датировали около 1184 до н.э.

Руины, обугленные стены и следы боя — что свидетельствует о последнем штурме

Руины Трои. / © Daily Mail

Следы пожара, обломки оружия и захоронения без всякого ритуала, найденные в одном из слоев, натолкнули исследователей на мысль о разрушении города в результате неожиданного и жестокого штурма, а не из-за постепенного упадка. Этот слой был впервые обнаружен в 2024 году, а находки в этом году подтвердили и детализировали предварительные предположения.

Среди других артефактов — костяные наконечники для пробивания доспехов, предметы, похожие на принадлежащие солдатам игральные кости и редкие инструменты военного назначения. Все это было найдено в пределах большого укрепленного комплекса, известного из хеттских текстов как Вилуса.

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Несмотря на многолетние сомнения, что "Илиада" - это лишь миф, новые данные снова возвращают внимание на версию о реальной войне, которая могла лечь в основу древней легенды. Греческие историки Геродот и Эратосфен еще в античные времена считали Троянскую войну историческим фактом, а римский поэт Вергилий в "Энеиде" описывал, как уцелевшие после осады троянцы бежали из города.

Без деревянной лошади, но с реальными следами осады

Пращие камни были распространенным боевым оружием в бронзовом веке, и их массовое присутствие указывает на осаду, а не на мирный упадок. / © Daily Mail

Пока никаких признаков мифического деревянного коня археологи не обнаружили. Ученые предполагают, что это мог быть художественный образ или метафора обмана. Впрочем, все остальное – от военных артефактов до сгоревших сооружений – свидетельствует: здесь действительно произошла масштабная атака, вероятно, с трагическим финалом.

Проект "Наследие для будущего", под эгидой Министерства культуры Турции, сосредоточен именно на исследовании ключевых структур города - рынка, оборонных стен и царской резиденции. Археологи убеждены: именно этот период между 1500 и 1200 годами до н.э. — самое важное для понимания того, как легенда и реальность могли пересечься.