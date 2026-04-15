Новые правила поступления 2026: кто получит льготы и бюджетные места

Правила поступления 2026

В Министерстве образования и науки Украины определили новые правила поступления в заведения высшего образования на 2026 год. В этом году добавят новые льготы, которые помогут некоторым поступающим получить место в университетах.

Об этом стало известно из Порядка приема на обучение в 2026 году. Кто получит возможность поступить в высшие образования по упрощенной системе — делимся дальше.

Льготы для поступающих в высшие учебные заведения 2026

По специальным условиям в заведения высшего образования в Украине в 2026 году смогут поступить некоторые категории абитуриентов.

Вместо написания НМТ они вправе воспользоваться специальными квотами, собеседованиями или получить гарантированное место на бюджетном обучении.

Поступающие смогут воспользоваться квотой-1 или квотой-2.

Вступить в вузы по собеседованию смогут:

абитуриенты с инвалидностью;

участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;

пострадавшие во время Революции Достоинства;

поступающие, которые не смогли написать НМТ по состоянию здоровья или из-за отсутствия специальных условий;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

По квоте-2 смогут поступать в вузы абитуриенты со временно оккупированных территорий, регионов, где идут боевые действия, и ВПЛ.

Квота-1 для поступления в 2026 году доступна для следующих категорий абитуриентов:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью;

освобожденные из плена;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Кто может перевестись на бюджет

В случае наличия свободных мест на бюджете, воспользоваться возможностью перевода смогут следующие категории абитуриентов и студентов:

дети погибших военных;

дети погибших участников Революции Достоинства;

дети погибших правоохранителей;

дети лиц, находившихся в плену;

лица с инвалидностью;

дети участников боевых действий;

ВПЛ;

жители территорий, где продолжаются боевые действия;

дети из многодетных семей;

шахтеры и их дети.

В случае, если абитуриенты, которые имеют льготы, не получили рекомендацию на бюджет по специальным условиям, они будут поступать в вузы на общих основаниях.

Поступление в 2026 году: что уже известно

В 2026 году НМТ будут проводить с 20 по 25 мая. Дополнительная сессия продлится с 17 по 24 июля. Основной этап регистрации длился с 5 марта по 2 апреля.

Для участия в дополнительной сессии необходимо зарегистрироваться в период с 11 по 16 мая.

Результаты НМТ появятся в личных кабинетах абитуриентов до 3 июля и 29 июля соответственно.

Поступление на бакалавра в украинских вузах состоится так: