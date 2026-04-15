Новые правила поступления 2026: кто получит льготы и бюджетные места
В 2026 году в Украине расширяется правила поступления в университеты. Некоторые абитуриенты получат новые льготы и шанс поступить без НМТ.
В Министерстве образования и науки Украины определили новые правила поступления в заведения высшего образования на 2026 год. В этом году добавят новые льготы, которые помогут некоторым поступающим получить место в университетах.
Об этом стало известно из Порядка приема на обучение в 2026 году. Кто получит возможность поступить в высшие образования по упрощенной системе — делимся дальше.
Льготы для поступающих в высшие учебные заведения 2026
По специальным условиям в заведения высшего образования в Украине в 2026 году смогут поступить некоторые категории абитуриентов.
Вместо написания НМТ они вправе воспользоваться специальными квотами, собеседованиями или получить гарантированное место на бюджетном обучении.
Поступающие смогут воспользоваться квотой-1 или квотой-2.
Вступить в вузы по собеседованию смогут:
абитуриенты с инвалидностью;
участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;
пострадавшие во время Революции Достоинства;
поступающие, которые не смогли написать НМТ по состоянию здоровья или из-за отсутствия специальных условий;
лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.
По квоте-2 смогут поступать в вузы абитуриенты со временно оккупированных территорий, регионов, где идут боевые действия, и ВПЛ.
Квота-1 для поступления в 2026 году доступна для следующих категорий абитуриентов:
участники боевых действий;
лица с инвалидностью;
освобожденные из плена;
дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Кто может перевестись на бюджет
В случае наличия свободных мест на бюджете, воспользоваться возможностью перевода смогут следующие категории абитуриентов и студентов:
дети погибших военных;
дети погибших участников Революции Достоинства;
дети погибших правоохранителей;
дети лиц, находившихся в плену;
лица с инвалидностью;
дети участников боевых действий;
ВПЛ;
жители территорий, где продолжаются боевые действия;
дети из многодетных семей;
шахтеры и их дети.
В случае, если абитуриенты, которые имеют льготы, не получили рекомендацию на бюджет по специальным условиям, они будут поступать в вузы на общих основаниях.
Поступление в 2026 году: что уже известно
В 2026 году НМТ будут проводить с 20 по 25 мая. Дополнительная сессия продлится с 17 по 24 июля. Основной этап регистрации длился с 5 марта по 2 апреля.
Для участия в дополнительной сессии необходимо зарегистрироваться в период с 11 по 16 мая.
Результаты НМТ появятся в личных кабинетах абитуриентов до 3 июля и 29 июля соответственно.
Поступление на бакалавра в украинских вузах состоится так:
с 1 июля — регистрация электронных кабинетов
с 19 июля — прием заявлений и документов
1 августа — завершение регистрации заявлений поступающих
3-10 июля — проведение творческих конкурсов и собеседований для поступления на бюджет
3–25 июля — проведение творческих конкурсов и собеседований для поступления на контракт.