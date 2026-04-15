Новые правила поступления 2026: кто получит льготы и бюджетные места

В 2026 году в Украине расширяется правила поступления в университеты. Некоторые абитуриенты получат новые льготы и шанс поступить без НМТ.

Правила поступления 2026

В Министерстве образования и науки Украины определили новые правила поступления в заведения высшего образования на 2026 год. В этом году добавят новые льготы, которые помогут некоторым поступающим получить место в университетах.

Об этом стало известно из Порядка приема на обучение в 2026 году. Кто получит возможность поступить в высшие образования по упрощенной системе — делимся дальше.

Льготы для поступающих в высшие учебные заведения 2026

По специальным условиям в заведения высшего образования в Украине в 2026 году смогут поступить некоторые категории абитуриентов.

Вместо написания НМТ они вправе воспользоваться специальными квотами, собеседованиями или получить гарантированное место на бюджетном обучении.

Поступающие смогут воспользоваться квотой-1 или квотой-2.

Вступить в вузы по собеседованию смогут:

  • абитуриенты с инвалидностью;

  • участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;

  • пострадавшие во время Революции Достоинства;

  • поступающие, которые не смогли написать НМТ по состоянию здоровья или из-за отсутствия специальных условий;

  • лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

По квоте-2 смогут поступать в вузы абитуриенты со временно оккупированных территорий, регионов, где идут боевые действия, и ВПЛ.

Квота-1 для поступления в 2026 году доступна для следующих категорий абитуриентов:

  • участники боевых действий;

  • лица с инвалидностью;

  • освобожденные из плена;

  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Кто может перевестись на бюджет

В случае наличия свободных мест на бюджете, воспользоваться возможностью перевода смогут следующие категории абитуриентов и студентов:

  • дети погибших военных;

  • дети погибших участников Революции Достоинства;

  • дети погибших правоохранителей;

  • дети лиц, находившихся в плену;

  • лица с инвалидностью;

  • дети участников боевых действий;

  • ВПЛ;

  • жители территорий, где продолжаются боевые действия;

  • дети из многодетных семей;

  • шахтеры и их дети.

В случае, если абитуриенты, которые имеют льготы, не получили рекомендацию на бюджет по специальным условиям, они будут поступать в вузы на общих основаниях.

Поступление в 2026 году: что уже известно

В 2026 году НМТ будут проводить с 20 по 25 мая. Дополнительная сессия продлится с 17 по 24 июля. Основной этап регистрации длился с 5 марта по 2 апреля.

Для участия в дополнительной сессии необходимо зарегистрироваться в период с 11 по 16 мая.

Результаты НМТ появятся в личных кабинетах абитуриентов до 3 июля и 29 июля соответственно.

Поступление на бакалавра в украинских вузах состоится так:

  • с 1 июля — регистрация электронных кабинетов

  • с 19 июля — прием заявлений и документов

  • 1 августа — завершение регистрации заявлений поступающих

  • 3-10 июля — проведение творческих конкурсов и собеседований для поступления на бюджет

  • 3–25 июля — проведение творческих конкурсов и собеседований для поступления на контракт.

