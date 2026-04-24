Новые температурные рекорды и глобальные катаклизмы — о чем предупреждают ученые
Ученые заявили о том, что в этом году может возникнуть потенциально сильное явление Эль-Ниньо. И это может привести к беспрецедентным температурам по всему миру.
Метеорологи прогнозируют формирование климатического явления Эль-Ниньо уже с мая, а к концу 2026 года оно может стать наиболее сильным за последнее десятилетие.
Об этом сообщают международные метеорологические службы и климатические модели, пишет Independent.
Ожидается, что в Азии погодные условия станут более жаркими и сухими, что может повлиять на сельское хозяйство. В то же время в Северной и Южной Америке прогнозируют увеличение количества осадков.
Японское метеорологическое бюро оценивает возможность возникновения явления летом на уровне около 70%. Индийские службы предупреждают, что сезон муссонов может оказаться слабее среднего уровня.
Синоптики объясняют, что Эль-Ниньо является фазой климатической системы, противоположной Ла-Нинья, и возникает из-за ослабления пассатов, что изменяет циркуляцию теплых вод и влияет на глобальный климат.
Подобные явления уже приводили к серьезным последствиям в мире: засухи, неурожаи и нарушения аграрных циклов в разных регионах, а также чрезмерные осадки в других частях планеты.
Ранее сообщалось, что к 2070 году некоторые регионы мира могут оказаться непригодными для жизни из-за жары и влажности. Под угрозой — Бразилия, Амазония и тропики.
Невероятные волны жары — не единственная проблема человечества. Поскольку температура продолжает расти, это создает условия для того, чтобы штормовые системы становились более сильными и распространенными. Фактически, чем теплее становится на Земле, чаще происходит испарение воды, а это подпитывает тропические системы, которые формируются и усиливаются в океанах из-за повышения температуры поверхности. Также большее количество тепла создает лучшие условия для засухи, что может привести к лесным пожарам.