Новые температурные рекорды и глобальные катаклизмы — о чем предупреждают ученые

Мир на пороге глобальных катаклизмов / © Associated Press

Метеорологи прогнозируют формирование климатического явления Эль-Ниньо уже с мая, а к концу 2026 года оно может стать наиболее сильным за последнее десятилетие.

Об этом сообщают международные метеорологические службы и климатические модели, пишет Independent.

Ожидается, что в Азии погодные условия станут более жаркими и сухими, что может повлиять на сельское хозяйство. В то же время в Северной и Южной Америке прогнозируют увеличение количества осадков.

Японское метеорологическое бюро оценивает возможность возникновения явления летом на уровне около 70%. Индийские службы предупреждают, что сезон муссонов может оказаться слабее среднего уровня.

Синоптики объясняют, что Эль-Ниньо является фазой климатической системы, противоположной Ла-Нинья, и возникает из-за ослабления пассатов, что изменяет циркуляцию теплых вод и влияет на глобальный климат.

Подобные явления уже приводили к серьезным последствиям в мире: засухи, неурожаи и нарушения аграрных циклов в разных регионах, а также чрезмерные осадки в других частях планеты.

Ранее сообщалось, что к 2070 году некоторые регионы мира могут оказаться непригодными для жизни из-за жары и влажности. Под угрозой — Бразилия, Амазония и тропики.

Невероятные волны жары — не единственная проблема человечества. Поскольку температура продолжает расти, это создает условия для того, чтобы штормовые системы становились более сильными и распространенными. Фактически, чем теплее становится на Земле, чаще происходит испарение воды, а это подпитывает тропические системы, которые формируются и усиливаются в океанах из-за повышения температуры поверхности. Также большее количество тепла создает лучшие условия для засухи, что может привести к лесным пожарам.