ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
322
Время на прочтение
1 мин

Новый гигантский вирус размножается уникальным способом, которого до сих пор не видели

Исследователи выяснили, что вирус размножается уникальным способом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Вирус

Вирус / © Credits

Ученые обнаружили новый тип гигантского вируса — фуртивовирус. Он размножается невиданным ранее способом.

Об этом сообщает Science Alert.

Фуртивовирус использует промежуточную тактику. После заражения клетки он разрушает ее ядро, используя клеточный механизм и размножаясь в оставшейся жидкости ядра. Это явление раньше не наблюдалось у других гигантских вирусов.

«Это открытие подчеркивает сложность эволюции генома, демонстрируя, что гигантские вирусы могут увеличивать общий размер своего генома для адаптации к неопределенным условиям окружающей среды, одновременно уменьшая количество своих основных генов, что дает новое понимание эволюционных факторов, формирующих разнообразие виросферы», — заявили ученые.

Считается, что вирусы могли быть ответственны за формирование ядер внутри клеток.

Ранее сообщалось, что тропический вирус чикунгунья в скором времени может распространиться в крупных городах Европы и Северной Америки. Ученые отмечают, что изменение климата создает идеальные условия для опасных комаров-переносчиков. Систематический анализ показывает, какие регионы находятся под угрозой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
322
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie