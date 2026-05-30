Новый гигантский вирус размножается уникальным способом, которого до сих пор не видели

Ученые обнаружили новый тип гигантского вируса — фуртивовирус. Он размножается невиданным ранее способом.

Об этом сообщает Science Alert.

Фуртивовирус использует промежуточную тактику. После заражения клетки он разрушает ее ядро, используя клеточный механизм и размножаясь в оставшейся жидкости ядра. Это явление раньше не наблюдалось у других гигантских вирусов.

«Это открытие подчеркивает сложность эволюции генома, демонстрируя, что гигантские вирусы могут увеличивать общий размер своего генома для адаптации к неопределенным условиям окружающей среды, одновременно уменьшая количество своих основных генов, что дает новое понимание эволюционных факторов, формирующих разнообразие виросферы», — заявили ученые.

Считается, что вирусы могли быть ответственны за формирование ядер внутри клеток.

