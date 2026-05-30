Новый гигантский вирус размножается уникальным способом, которого до сих пор не видели
Исследователи выяснили, что вирус размножается уникальным способом.
Ученые обнаружили новый тип гигантского вируса — фуртивовирус. Он размножается невиданным ранее способом.
Об этом сообщает Science Alert.
Фуртивовирус использует промежуточную тактику. После заражения клетки он разрушает ее ядро, используя клеточный механизм и размножаясь в оставшейся жидкости ядра. Это явление раньше не наблюдалось у других гигантских вирусов.
«Это открытие подчеркивает сложность эволюции генома, демонстрируя, что гигантские вирусы могут увеличивать общий размер своего генома для адаптации к неопределенным условиям окружающей среды, одновременно уменьшая количество своих основных генов, что дает новое понимание эволюционных факторов, формирующих разнообразие виросферы», — заявили ученые.
Считается, что вирусы могли быть ответственны за формирование ядер внутри клеток.
Ранее сообщалось, что тропический вирус чикунгунья в скором времени может распространиться в крупных городах Европы и Северной Америки. Ученые отмечают, что изменение климата создает идеальные условия для опасных комаров-переносчиков. Систематический анализ показывает, какие регионы находятся под угрозой.