Новый Google Pixel 10 Pro Fold – складной телефон, который выдержит воду, пыль и падение

Pixel 10 Pro Fold / © Фото из открытых источников

Компания Google представила новый складной смартфон Pixel 10 Pro Fold – самый крепкий из всех моделей серии Pixel. Устройство получило обновленный безредукторный шарнир, улучшенную камеру, мощный процессор Tensor G5 и новые функции искусственного интеллекта.

В компании Google рассказали обо всех преимуществах нового смартфона.

Надежность и прочность на новом уровне

Pixel 10 Pro Fold изготовлен из авиационного алюминия и доступен в цветах "Лунный камень" и "Нефрит". Благодаря новому безредукторному шарниру устройство стало вдвое более прочным по сравнению с Pixel 9 Pro Fold и получило защиту от воды и пыли по стандарту IP68 – впервые среди складных смартфонов.

Pixel 10 Pro Fold. / © Google

Дисплей Super Actua Flex также усилен: он состоит из ультратонкого стекла и двух слоев противоударной пленки, что повышает устойчивость к падениям. Разработчики обещают, что Pixel 10 Pro Fold прослужит более 10 лет в сложенном состоянии.

Впечатляющие экраны и автономность

Внутренний экран смартфона увеличен до 8 дюймов, внешний дисплей – до 6,4 дюйма, а благодаря тонким рамкам они обеспечивают яркость до 3000 нит для четкого изображения даже на солнце.

Pixel 10 Pro Fold. / © Google

Аккумулятор смартфона позволяет работать до 30 часов без подзарядки, а быстрая зарядка восстанавливает 50% батареи всего за 30 минут. Кроме того, Pixel 10 Pro Fold стал первым складным смартфоном с поддержкой беспроводной зарядки Qi2 и магнитной крепи Pixelsnap для стабильной фиксации.

Мощный искусственный интеллект и камера

Новый чип Tensor G5 обеспечивает высокую производительность, а также функции ИИ для улучшения фотографий и повседневного использования. Pixel 10 Pro Fold оснащен усовершенствованной трехкамерной системой с основным сенсором 48 Мп, что позволяет производить макросъемку, масштабировать удаленные объекты до 20x и создавать качественные селфи с использованием задней камеры.

Pixel 10 Pro Fold. / © Google

Среди новшеств – Instant View для быстрого просмотра фотографий и другие инструменты камеры: Made You Look, предварительный просмотр на двух экранах и режим Tabletop.

Многозадачность и оптимизация для больших экранов

Pixel 10 Pro Fold. / © Google

Pixel 10 Pro Fold открывает новые возможности для работы и развлечений. Благодаря Split Screen можно одновременно использовать два приложения и регулировать их размер. Перетаскивание файлов между приложениями, оптимизация игр и потокового видео на Netflix и Disney+ делают использование смартфона комфортным даже в пути.

Напомним, Apple может представить свой первый складной iPhone уже в следующем году. По данным инсайдеров, устройство получит титановый корпус, Touch ID и четыре камеры.