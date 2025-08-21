Новый грибок превращает пауков в "зомби": есть ли риск для людей

Паук-зомби / © dailymail.co.uk

Реклама

Таинственный грибок Gibellula attenboroughii превращает пауков в настоящих «зомби», контролируя их поведение и поедая изнутри. Зараженный паук покидает свою паутину, чтобы умереть на открытом воздухе, а затем из его тела прорастают новые споры грибка.

Об этом пишет Daily Mail.

Как работает грибок?

Таинственный грибок Gibellula attenboroughii превращает пауков в настоящих «зомби»: он проникает в их тело, пожирает органы и изменяет химию мозга, заставляя паука покинуть свою паутину. После этого «зомби-паук» вылезает на открытое место, где умирает. Из его трупа прорастают новые плодовые тела, испускающие споры для заражения других пауков. Этот вид грибка был назван в честь известного естествоиспытателя Дэвида Аттенборо, и, по словам ученых, он абсолютно безопасен для людей.

Реклама

Где его находят и опасен ли он для людей?

Впервые грибок был обнаружен в 2021 году в Северной Ирландии во время съемок документального фильма BBC. С тех пор сообщения о «зомби-пауках» поступали из разных стран. В частности, из США, Великобритании и Чехии. Зараженных пауков нашли на чердаках, в подвалах, пещерах и садах.

Ученые успокаивают, что Gibellula attenboroughii не представляет угрозы для людей. По словам миколога Жуана Араужо, для того чтобы грибок мог заразить человека, «нужны миллионы лет генетических модификаций». Это отличает реальный грибок от сценария популярной игры и сериала The Last of Us, где грибок контролирует разум людей.

Новый вид был назван в честь известного естествоиспытателя Дэвида Аттенборо. Ученые считают, что в мире существует еще множество неоткрытых видов грибков, и Gibellula attenboroughii — одна из удивительных находок.

Напомним, все пауки, которые встречаются на территории Украины, за исключением одной семьи, имеют ядовитые железы. Яд — это естественная адаптация, которая помогает паукам охотиться. Однако большинство из них не опасны для человека.

Реклама

Также в Украине проживает как минимум тысяча видов пауков, однако большинство людей знают лишь несколько из них.