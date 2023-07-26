Новый китайский дрон удивил мощностями для фото и видео

Среди преимуществ китайского дрона нового поколения – передовая функция безопасности, которая может обнаруживать препятствия по всем направлениям.

Мировой лидер в сфере технологий для дронов, китайская компания DJI представила новый беспилотник Air 3, который имеет две камеры с разрешением в 4K. Он предлагает более мощные возможности для съемки фотографий и видео, чем его предшественник.

Об этом сообщает GizmoChina.

Среди преимуществ китайского дрона нового поколения — передовая функция безопасности, которая может обнаруживать препятствия по всем направлениям и позволяет летательному аппарату плавно их обходить, более высокая устойчивость к ветру и некоторые интеллектуальные функции, такие как наблюдение за фокусом для съемки.

Air 3 также может совершать непрерывный полет в течение 46 минут с аккумулятором с емкостью 4 241 мегаампер в час, что на 48% больше, чем у предыдущего поколения дронов.

Новый зарядный концентратор позволяет накапливать электроэнергию, что позволяет передавать остаточную мощность от нескольких батарей к имеющей наибольшую емкость.

При этом Air 3 не намного тяжелее (720 г) по сравнению со своим предшественником Air 2S (595 г).

Стоимость DJI Air 3 зависит от конфигурации и колеблется от 1099 до 1549 долларов США.

Напомним, в Луганской области рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировала танк Т-80 дроном. Стоимость дрона составляет $500, боеприпаса к нему – 3000 гривен, а танк, который был уничтожен – $2,2 млн.

Читайте также: