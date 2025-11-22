Новый космический рекорд: ученые нашли "юбилейный" 40-тысячный околоземный астероид

Астероид

Астрономы объявили о важном рубеже — количество известных околоземных астероидов (NEA) официально достигло 40 тысяч. В этот перечень входят объекты от многометровых обломков до многокилометровых тел, движущихся по орбитам, способным сближаться с Землей.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Большинство астероидов происходит из ранних этапов существования Солнечной системы и преимущественно движутся между Марсом и Юпитером. В то же время часть небесных тел пролетает на дистанции около 45 млн км от орбиты Земли — именно такие объекты классифицируют как NEA. Первым среди них был астероид Эрос, открытый в 1898 году. В течение десятилетий подобные находки случались редко, пока в конце ХХ века специализированные обзорные телескопы не начали массово регистрировать новые объекты.

В ноябре 2025 года каталог NEA превысил отметку в 40 000 — причем примерно 10 тысяч из них открыто только за три последних года. Как отмечает руководитель Центра координации околоземных объектов ESA Лука Конверси, рост впечатляет: «Количество открытий растет экспоненциально: с тысячи в начале века до 15 000 в 2016 году и 30 000 в 2022 году. С началом работы следующего поколения телескопов мы ожидаем, что количество известных NEA будет продолжать расти еще более быстрыми темпами».

Это связано с появлением новых инструментов. Открытая в этом году обсерватория Веры Рубин в Чили способна ежегодно добавлять в каталог десятки тысяч новых объектов. Телескопы ESA Flyeye со своим сверхшироким полем зрения помогают обнаруживать астероиды, которые пропускают другие программы наблюдений.

После обнаружения каждой NEA немедленно рассчитывают орбиту на десятки лет вперед. Прогнозы постоянно уточняют, чтобы определить даже минимальные риски столкновения. По актуальным оценкам, около двух тысяч объектов имеют хоть и очень низкую, но не нулевую вероятность сближения с Землей в течение следующих ста лет. Почти все они слишком малы, чтобы представлять настоящую угрозу.

Самые опасные, многокилометровые астероиды были открыты первыми, поэтому основное внимание сейчас сосредоточено на средних по размеру телах диаметром 100-300 метров. Их уже найдено около трети от предполагаемого количества.

Несмотря на отсутствие реальной угрозы от известных 40 тысяч NEA, подготовка продолжается. ESA работает над миссией Hera — аппарат летит к Диморфосу, чтобы детально разобрать последствия удара NASA DART в 2022 году. Эти данные помогут усовершенствовать методы изменения траектории потенциально опасных объектов.

Кроме того, ESA готовит миссию Ramses, которая будет сопровождать астероид Апофис во время его близкого прохождения рядом с Землей в 2029 году. А в середине 2030-х стартует инфракрасная миссия NEOMIR, которая сможет обнаруживать объекты, приближающиеся со стороны Солнца — то есть из нынешней «слепой зоны».

Напомним, новые анализы радиогалактик показали, что скорость движения Солнечной системы значительно превышает теоретические пределы, ставя под сомнение фундаментальные модели Вселенной.