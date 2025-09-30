ТСН в социальных сетях

Мировой рекорд в солнечной энергетике: что известно о новой панели

Новая панель из кремния n-типа демонстрирует рекордную мощность и обещает удешевление «зеленой» энергетики.

София Бригадир
Солнечные панели

Солнечная энергетика получила серьезный прорыв — создана панель мощностью более 700 Вт, что стало новым мировым рекордом. Это достижение может сделать «зеленую» энергию более доступной и уменьшить затраты на ее производство.

Об этом сообщило издание Renewable Tech Insights.

Для сравнения, средняя мощность современных солнечных панелей составляет 400-550 Вт. Новый модуль обеспечивает значительно более высокую эффективность, позволяя получать больше энергии с той же площади и сокращать расходы на монтаж и обслуживание.

Секрет инновации заключается в архитектуре с обратным контактом: все электрические соединения вынесены на тыльную сторону ячейки. Благодаря этому поверхность не затеняется и лучше поглощает свет. Дополнительным преимуществом является использование кремния n-типа, который более устойчив к высоким температурам и имеет более долгий срок службы. Эффективность таких ячеек достигает 26,5% — почти максимального предела для кремния.

Новые панели открывают перспективы для агровольтаики, крышных систем и автономного питания. Одна 700-ваттная панель способна заменить две стандартные, что особенно актуально для электромобилей и проектов с ограниченной площадью.

Эксперты отмечают: появление сверхмощных модулей свидетельствует о переходе солнечной энергетики к новой фазе развития — максимальной оптимизации каждого квадратного метра поверхности.

Напомним, глава NASA Шон Даффи раскрыл амбициозные планы по освоению космоса: к 2035 году на Луне должно появиться постоянное село, которое будет работать на ядерной энергии.

