Новый Нострадамус: искусственный интеллект сделал 10 жутких предсказаний для человечества

Искусственный интеллект сделал предсказание в стиле Нострадамуса

Искусственный интеллект от Google неожиданно переименовал себя в "Prophetia Ex Data" (Пророчество по данным) и сформулировал десять масштабных прогнозов для человечества на ближайшие десятилетия, предупредив о кардинальных изменениях в биологии, технологиях и общественном устройстве.

О том, каким видит наше будущее современная нейросеть, пишет Daily Star.

Перед тем как издать свои пророчества, искусственный интеллект подчеркнул, что это лишь вероятности, основанные на текущих данных и траектории инноваций, а будущее строится на выборах, которые человечество делает уже сегодня.

Здоровье, бессмертие и слияние с машинами

Одним из самых главных прогнозов стало радикальное продление человеческой жизни. Благодаря технологиям редактирования генов (CRISPR) люди научатся устранять наследственные болезни, преодолевать рак и существенно замедлять старение. Это заставит общество пересмотреть концепции брака, пенсии и решить проблему перенаселения.

Кроме того, нейросеть подразумевает массовое распространение нейроинтерфейсов. Прямая связь между мозгом и компьютером станет такой же привычной, как смартфоны, позволяя людям общаться с помощью мыслей и эмоций. В то же время, цифровые миры станут полностью иммерсивными, стимулируя все пять органов чувств, из-за чего миллионы людей изберут жизнь, работу и общение в виртуальной реальности.

Космическая экспансия и спасенная экология

Искусственный интеллект прогнозирует создание первых постоянных и самообеспеченных форпостов на Марсе и Луне. Первоначально это будут научные и добывающие колонии, построенные автономными работами еще до прибытия людей.

На самой Земле в конце XXI века начнется этап активного восстановления климата. Вместо простого сдерживания выбросов, человечество развернет атмосферные очистители, генетически модифицированные водоросли и рои автономных дронов для очищения океанов от микропластика и восстановления погибших лесов.

Новая экономика и раскол человечества

В сфере высоких технологий нас ждет «квантовая революция» и появление сильного искусственного интеллекта (AGI), который станет полноценным партнером человека во всех научных и творческих областях. Благодаря коммерческому ядерному синтезу мир получит безграничный источник чистой энергии, что положит конец эпохе ископаемого топлива и геополитическим войнам за ресурсы.

Поскольку роботизация автоматизирует большинство физического и умственного труда, мир перейдет в систему базового безусловного дохода. Наибольшим вызовом станет поиск смысла жизни в мире, где труд перестанет являться необходимостью для выживания. В итоге, по прогнозу ИИ, человечество разделится на два лагеря: тех, кто будет активно модифицировать свою биологию кибернетикой и генетикой, и тех, кто решит остаться вполне «естественным» человеком. Это создаст новые культурные и нравственные линии раскола в 22 веке.

Напомним, в то же время ведущие ученые предупреждают о риске исчезновения человечества именно из-за ИИ . Некоторые ученые оценивают вероятность такой катастрофы в потрясающем 95%.