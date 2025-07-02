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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Новый океан на карте мира: Землю ждут глобальные изменения

Новое исследование показывает, что разрыв континента в Восточной Африке — лишь вопрос времени.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Океан

Океан

В Восточной Африке фиксируют геологические процессы, которые могут привести к возникновению нового океана. Ученые из Университета Саутгемптона обнаружили, что движение тектонических плит и подъем мантии уже формируют новый океанический бассейн, разделяющий континент.

Об этом пишет «ONLINE.UA».

Исследователи проанализировали более 130 образцов лавы из вулканов Афарской впадины — места, где сходятся три тектонические плиты. Оказалось, что земная кора в этом регионе постепенно слабеет, а подъем горячего мантийного материала ускоряет разлом платформы.

Ученые предостерегают: эти процессы необратимы и не подлежат контролю со стороны человека. Если изменения продолжатся такими темпами, Восточная Африка может окончательно расколоться в будущем, а на ее месте возникнет новый океан.

Геофизики подчеркивают, что подъемы мантии являются частью глубоких тектонических процессов, которые имеют прямую связь с поверхностью планеты. Это лишь подтверждается — человечество становится свидетелем трансформаций, способных изменить облик Земли.

Напомним, островная страна Тувалу, расположенная посреди Тихого океана, находится под угрозой исчезновения из-за повышения уровня океана. В результате изменения климата государство может полностью исчезнуть с карты мира уже в ближайшие десятилетия.

Площадь Тувалу — всего 26 квадратных километров, а население — около 10 тысяч человек. Архипелаг состоит из девяти коралловых островов, большинство из которых — атоллы.

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