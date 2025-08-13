Новый подход к лечению бессонницы: ученые обнаружили неожиданную причину проблемы

Бессонница / © Credits

Ученые исследовали, что причиной бессонницы у миллионов людей может являться микрофлора кишечника. Руководитель исследования Шанъюнь Ши из Нанкинского медицинского университета в Китае обнаружила прямую связь между кишечными бактериями и риском бессонницы.

Согласно новому исследованию, опубликованному в медицинском журнале General Psychiatry, ученые проанализировали данные более 386 тысяч человек с бессонницей. Также сравнили их с результатами двух исследований микробиомов. Выяснилось, что некоторые группы бактерий могут как повышать, так и снижать риск бессонницы. Кроме того, именно бессонница влияет на состав микрофлоры кишечника, уменьшая количество одних бактерий и увеличивая другие.

В частности, было обнаружено, что высокий уровень бактерий класса Odoribacter связан со здоровым кишечником, в то время как их низкая концентрация наблюдается у людей с бессонницей, воспалительными заболеваниями, ожирением и диабетом.

Исследовательница считает, что будущие методы лечения бессонницы могут быть связаны с коррекцией кишечной микрофлоры. Например, посредством пробиотиков, пребиотиков или трансплантации фекальной микробиоты.

Однако она отмечает, что у ее работы есть определенные ограничения. Все участники были европейского происхождения, а состав микробиомы может отличаться в зависимости от этнической группы. Также не учитывались такие факторы, как диета и образ жизни, также влияющие на микрофлору.

По данным Национальной службы здравоохранения, примерно треть британцев и американцев страдают бессонницей. Постоянное недосыпание может приводить к изменению уровня гормонов, повышению давления и нарушению иммунной системы.

В истории зафиксированы случаи чрезвычайно продолжительного недосыпания. Например, в 1964 году 17-летний Рэнди Гарднер не спал 11 дней и 25 минут, после чего у него начались проблемы с речью, памятью и галлюцинацией.

