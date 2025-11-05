Новый режим в Google Maps может сбить с маршрута - как избежать путаницы

Google Maps / © Pixabay

Google Maps внедряет новейшую опцию навигации, призванную снизить энергопотребление мобильных устройств. Однако специалисты предупреждают: из-за радикально измененного вида пользователи могут терять ориентацию, даже находясь в хорошо известных локациях.

Об этом сообщает Moto.pl.

Стало известно, что технологический гигант Google начал тестирование режима экономии заряда в своей картографической программе Maps. Главная цель — существенно уменьшить нагрузку на аккумулятор во время активной навигации, особенно при длительных автомобильных или пеших поездках. Для достижения этого эффекта разработчики максимально упростили визуальную часть: на дисплее остались только ключевые данные — траектория движения, общее расстояние и прогнозируемое время прибытия.

Вместо привычного насыщенного изображения с детализированными картами, названиями улиц и заметными цветными метками, пользователю предлагается минималистичный, схематический план дороги. В этом режиме электропотребления полностью исчезают краски, детализация и анимационные эффекты, а изображение переходит в черно-белый формат.

Инженеры утверждают: данное решение позволит смартфонам функционировать значительно дольше без необходимости в подзарядке. В частности, владельцы гаджетов с экранами типа OLED почувствуют значительное преимущество, поскольку черные пиксели требуют минимального количества энергии для отображения.

В то же время некоторые из тех, кто уже активировал новую функцию, отмечают, что ориентирование на местности стало ощутимо сложнее. Это особенно актуально для городской застройки, где отсутствие четких названий и ориентиров легко приводит к сбиванию с правильного пути.

Сейчас этот функционал доступен исключительно в тестовом формате, но ожидается, что вскоре он будет интегрирован в глобальное обновление как для операционной системы Android, так и для iOS.

