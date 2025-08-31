Новый тектонический разлом: ученые рассказали, когда ждать мегаземлетрясение

Изменение климата и тектонические плиты

Атлантический океан, долгое время считавшийся сейсмически спокойным, может скрывать угрозу, способную изменить карту мира.

Об этом говорится в материале expert со ссылкой на исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience.

По словам ученых, под океаном зарождается новый тектонический разлом, который в будущем может повлечь за собой мегаземлетрясения, цунами и объединение континентов.

Исторические подсказки и новое открытие

Геологи давно обратили внимание на нетипичные для региона землетрясения у берегов Португалии. Например, в 1755 году Лиссабон был разрушен толчками магнитудой 8,7 и последующим цунами, унесшим жизни десятков тысяч человек. Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 1969 году.

После анализа сейсмических данных и компьютерного моделирования команда геолога Жуана Дуарте из Лиссабона обнаружила доказательства расслоения мантии. Ученые предполагают, что в течение миллионов лет вода проникала в земную кору, ослабляя ее. Это, в свою очередь, приводит к формированию новой обширной зоны субдукции — места, где одна тектоническая плита заходит под другую.

Что ждет человечество в будущем

По словам исследователей, формирование этой зоны приведет к значительным сейсмическим событиям. В будущем Атлантический океан может пережить мегаземлетрясения и мощные цунами. В перспективе этот процесс может привести к смещению литосферных плит, в результате чего Африка, Европа и Америка могут объединиться в единый суперконтинент.

«Мы не знаем, когда произойдет сильное землетрясение, но мы знаем, что оно произойдет, поэтому мы должны быть к этому готовы», — подчеркнули геологи.

