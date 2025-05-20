Новый вид бактерий: найденный на орбите микроорганизм шокировал ученых

Китайская космическая станция Тяньгун / Фото: Китайское управление пилотируемой космической инженерии

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На борту китайской орбитальной станции «Тяньгун» ученые совершили неожиданное открытие — обнаружили ранее неизвестный вид бактерий. Микроорганизм получил название Niallia tiangongensis, что буквально указывает на место его нахождения.

Об этом пишет T4.

Образцы были собраны экипажем миссии «Шэньчжоу-15» в мае 2023 года в рамках масштабной программы исследования микробиома жилых зон китайской космической станции. Проведенный анализ засвидетельствовал, что эта бактерия является уникальной и ранее не встречалась на Земле. Кроме того, она демонстрирует свойства, которые, вероятно, способствуют ее выживанию в экстремальных условиях космоса на высоте сотен километров над поверхностью планеты.

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Как отмечают авторы исследования, Niallia tiangongensis является близким родственником известной почвенной бактерии Niallia circulans, ранее классифицировавшейся как потенциально патогенный представитель рода Bacillus. Подобно другим представителям этой группы, вновь обнаруженный микроорганизм способен образовывать устойчивые споры, являющиеся ключевым механизмом выживания в неблагоприятной среде.

Особенностью Niallia tiangongensis является ее способность использовать желатин как источник углерода и азота. Эта метаболическая адаптация помогает бактерии формировать защитную биопленку, которая необходима для ее существования в условиях космической станции. В то же время по сравнению со своими земными аналогами Niallia tiangongensis потеряла способность усваивать некоторые другие питательные вещества.

На данный момент ученые не имеют однозначного ответа на вопрос, появилась ли эта бактерия уже в условиях орбиты, или попала туда в виде спора с Земли. Однако сам факт ее существования ярко иллюстрирует высокую способность микроорганизмов адаптироваться и выживать в искусственных экосистемах космических станций. Интересно, что микробиом «Тяньгуна» по своему составу и функциональным характеристикам отличается от микробиома Международной космической станции (МКС).

Хотя на данном этапе неизвестно, представляет ли Niallia tiangongensis непосредственную угрозу здоровью космонавтов, следует учитывать, что ее родственные виды способны вызвать сепсис у людей с пониженным иммунитетом.

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Учитывая амбициозные планы человечества по покорению Луны и исследованию далекого космоса, все более важным становится детальное изучение подобных организмов для обеспечения безопасности будущих межпланетных миссий.

Напомним, ученые назвали самое грязное место в доме, где больше всего бактерий — и это не туалет.