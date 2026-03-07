Нут из «лунного грунта»: ученые проверили, можно ли выращивать еду на спутнике Земли

Выращивание нута в "лунном грунте". Фото: Институт геофизики Техасского университета

Ученые впервые собрали урожай нута, выращенного в условиях, имитирующих лунный грунт. Исследование может стать важным шагом к обеспечению питания будущих астронавтов во время миссий на Луну.

Об этом сообщило издание phys.org.

Исследователи из Техасского университета в Остине совместно с учеными Техасского университета A&M успешно вырастили и собрали нут в смоделированном «лунном грунте».

По словам главного исследователя проекта Сары Сантос, эксперимент помогает понять, возможно ли выращивать сельскохозяйственные культуры непосредственно на поверхности Луны. Ученых интересует, как превратить лунный реголит — техническое название лунного грунта — в пригодную для растений среду.

Лунный реголит не содержит органических веществ и микроорганизмов, необходимых для роста растений. Хотя он имеет определенные минералы и питательные элементы, в нем также есть тяжелые металлы, способные быть токсичными для растений.

Для эксперимента команда использовала специальный имитатор лунного грунта, созданный компанией Exolith Labs. Он воспроизводит состав образцов, которые астронавты миссий «Аполлон» доставили на Землю. Чтобы улучшить условия роста, исследователи добавили в смесь вермикомпост — питательный субстрат, который образуется благодаря деятельности дождевых червей и содержит полезные микроорганизмы.

Кроме того, перед посадкой семян нута покрыли грибами арбускулярной микоризы. Они вступают в симбиоз с растениями: помогают усваивать питательные вещества и одновременно уменьшают поглощение тяжелых металлов.

В ходе эксперимента учёные высаживали нут в смесях с различным соотношением лунного грунта и вермикомпоста. Лучшие результаты показали смеси, где доля реголита составляла до 75%. При большей концентрации растения начинали испытывать сильный стресс и преждевременно погибали.

Исследователи также заметили, что растения, обработанные микоризными грибами, выдерживали сложные условия значительно дольше. Кроме того, грибы смогли колонизировать имитированный лунный грунт, что свидетельствует о возможности их длительного существования в такой среде.

Несмотря на успешный сбор урожая, ученые отмечают: еще нужно выяснить, безопасен и питателен ли такой нут для человека. Следующим этапом станет анализ питательной ценности бобовых и проверка, не накапливают ли они токсичные металлы.

Напомним, ранее мы сообщали, как сложная система очистки воды мая спасала их от бактерий, но не могла остановить массовое отравление ртутью.