О чем "говорят" дельфины: сенсационное открытие исследователей

Дельфины / © pixabay.com

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Команда американских исследователей получила престижную премию Коллера-Дулиттла в размере 100 000 долларов за расшифровку сигналов дельфинов, которые могут играть роль сигналов тревоги.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Программа исследования дельфинов Сарасоты под руководством Лаэлы Сайиг и Питера Тайака изучает афалин у побережья Флориды уже более 40 лет. Используя неинвазивные акустические технологии, ученые записали тысячи свистов, среди которых обнаружили два уникальных сигнала:

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Первый — вызывал у дельфинов реакцию избегания, что может свидетельствовать об опасности.

Второй — вызывал повышенное внимание, возможно, обозначая что-то необычное.

Жюри, возглавляемое профессором Йосси Йовелем, отметило масштабный анализ данных и использование ИИ для расшифровки звуков.

В конкурсе также участвовали исследователи соловьев, каракатиц и игрунок, но именно работа с дельфинами стала прорывной.

Кроме ежегодной премии, Фонд Коллера предлагает 10 миллионов долларов инвестиций за создание алгоритма, который позволит животному общаться с человеком, не осознавая этого — аналог теста Тьюринга для межвидовой коммуникации.

Напомним, на Марсе впервые увидели полярное сияние невооруженным глазом.

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