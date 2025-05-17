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- Наука и IT
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О чем "говорят" дельфины: сенсационное открытие исследователей
У дельфинов свой собственный язык — и ученые наконец-то поняли часть его значений.
Команда американских исследователей получила престижную премию Коллера-Дулиттла в размере 100 000 долларов за расшифровку сигналов дельфинов, которые могут играть роль сигналов тревоги.
Об этом сообщило издание The Guardian.
Программа исследования дельфинов Сарасоты под руководством Лаэлы Сайиг и Питера Тайака изучает афалин у побережья Флориды уже более 40 лет. Используя неинвазивные акустические технологии, ученые записали тысячи свистов, среди которых обнаружили два уникальных сигнала:
Первый — вызывал у дельфинов реакцию избегания, что может свидетельствовать об опасности.
Второй — вызывал повышенное внимание, возможно, обозначая что-то необычное.
Жюри, возглавляемое профессором Йосси Йовелем, отметило масштабный анализ данных и использование ИИ для расшифровки звуков.
В конкурсе также участвовали исследователи соловьев, каракатиц и игрунок, но именно работа с дельфинами стала прорывной.
Кроме ежегодной премии, Фонд Коллера предлагает 10 миллионов долларов инвестиций за создание алгоритма, который позволит животному общаться с человеком, не осознавая этого — аналог теста Тьюринга для межвидовой коммуникации.
Напомним, на Марсе впервые увидели полярное сияние невооруженным глазом.