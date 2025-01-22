Объекты Солнечной системы уменьшаются: ученые ответили, меняется ли Земля

Ученые заметили, что некоторые планеты в Солнечной системе, а также объекты за ее пределами, сжимаются со временем. Это открытие стало возможным благодаря детальным наблюдениям за их поверхностью и структурами.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Уменьшение объектов Солнечной системы

В 1974 году космический аппарат Маринер-10, пролетая мимо Меркурия, обнаружил первые признаки того, что эта планета сжимается. Это стало очевидным благодаря километровым склонам на ее поверхности, возникшим из-за разломов во время охлаждения ее внутренних слоев. Такой процесс похож на то, как яблоко теряет объем и покрывается трещинами, когда оно усыхает.

В 2014 году ученые подтвердили, что Меркурий уменьшился на 7 км, а этот процесс длится уже около 3 миллиардов лет. Недавно, в 2023 году, обнаружено, что планета до сих пор сжимается, поскольку ее горячие недра продолжают охлаждаться.

Меркурий. Фото: ЕКА

Ученые обнаружили, что Луна также постепенно уменьшается. В 2010 году исследователи установили, что этот процесс вызван охлаждением внутренней части спутника, из-за чего кора сжимается и образуются склоны и разломы на ее поверхности. По оценкам ученых, за несколько миллионов лет Луна потеряла около 100 метров в диаметре.

В 2019 году ученые подтвердили, что Луна все еще уменьшается и продолжает быть тектонически активной, ее кора сжимается даже сейчас.

Луна / Фото: pixabay.com

Как меняется Земля

По словам исследователей, Земля набирает массу благодаря космической пыли и метеоритам, которые ежегодно падают на ее поверхность. Однако вместе с этим планета также теряет часть своих газов.

Ежегодно в космос улетает около 95 000 тонн водорода и 1600 тонн гелия. В целом это приводит к уменьшению массы Земли на 50 000 тонн, что составляет лишь 0,0000000000000001% от общей массы планеты. Кроме того, ученые установили, что диаметр Земли уменьшается на 0,1 мм в год - это сопоставимо с толщиной человеческого волоса. Хотя эти изменения происходят, они настолько малы, что не имеют существенного влияния на нашу планету.

Напомним, в Греции на свалку выбросили артефакт в возрасте 2000 лет.

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