Обезьяна с белым мехом и красными глазами: в лесах Бразилии сняли редкого примата

Обезьяна тити с альбинизмом

Бразильские исследователи с помощью 4K-дронов зафиксировали невероятное явление — полностью белую обезьяну тити с красными глазами. Это лишь третий подтвержденный случай альбинизма среди приматов страны, что вызвало оживленные дискуссии в научном мире.

Исследование опубликовали в журнале Primates.

В Бразилии ученые впервые зафиксировали обезьяну тити с полностью белой шерстью и красными глазами — характерными признаками альбинизма. Уникальные кадры получили с помощью дрона DJI Mavic, оснащенного инфракрасными сенсорами и 4K-камерой.

Причины появления альбинизма у этой особи пока остаются неизвестными, однако исследователи отмечают, что примат не демонстрирует никаких заметных трудностей, связанных с необычным окрасом.

Это уже 15-й зафиксированный в Бразилии случай нарушений пигментации шерсти у не человекообразных приматов и только третий — именно альбинизма. Ранее такие случаи регистрировали исключительно среди капуциновых обезьян (Cebidae), тогда как на этот раз альбинизм впервые обнаружили у представителя семейства сакиевых (Pitheciidae).

Наблюдения проводили в пределах одного из крупнейших уцелевших массивов Атлантического леса — экосистемы влажных тропических лесов на востоке Бразилии, которая подверглась значительной фрагментации из-за вырубки деревьев, строительства дорог и расширения сельскохозяйственных угодий.

В ноябре 2024 года ученые записали видео чернолобого тити (Callicebus nigrifrons) с полным отсутствием пигментации, в частности на ладонях, стопах и в участках вокруг глаз, которые обычно имеют темную окраску. Рядом с ним находились еще две особи с нормальным цветом шерсти, которые не проявляли агрессии к альбиносу. Исследователи считают, что необычная окраска могла возникнуть в результате сочетания генетических факторов и воздействия окружающей среды, в частности сокращения ареала и численности популяций из-за разрушения Атлантического леса.

Другие случаи животных с необычным окрасом

В 2023 году в зоопарке Никарагуа родилась пума-альбинос с белой шерстью вместо характерного рыжего пятнистого окраса.

В том же году в Бразилии зафиксировали первого большого муравьеда-альбиноса, который на тот момент приближался к половой зрелости.

У побережья Албании исследователи заметили грубую акулу с белой кожей — в ее случае речь шла не об альбинизме, а о похожей генетической аномалии, известной как лейкизм.

В Антарктиде же наблюдали пингвина-скипера с черным оперением, покрытым белыми пятнышками, хотя обычно эти птицы имеют черную спину и белое брюхо.

Напомним, вблизи Коста-Рики ученые впервые обнаружили уникальную шестифутовую акулу-медсестру с ярко-оранжевой кожей и белыми глазами. Такая окраска вызвана ксантизмом в сочетании с признаками альбинизма — аномалиями, которые ранее никогда не фиксировали у хрящевых рыб Карибского бассейна.