Обиделось: правительство Нигерии заблокировало Twitter из-за удаления публикации президента

В твите нигерийский лидер пригрозил "расправиться" с людьми на юго-востоке страны.

Правительство Нигерии "на неопределенный срок" приостановило деятельность Twitter на территории страны после того, как соцсеть удалила пост нигерийского президента Мухаммада Бухари.

Об этом со ссылкой на Министерство информации и культуры Нигерии сообщает CNN.

"Федеральное правительство приостановило на неопределенный срок деятельность службы микроблогов и социальных сетей Twitter в Нигерии", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, соцсеть обвинили в "деятельности, которая может подорвать корпоративное существование Нигерии".

Отмечается, что за два дня до этого решения Twitter удалил твит нигерийского лидера, в котором тот пригрозил "расправиться" с людьми на юго-востоке страны, обвинив их в повторяющихся атаках на общественную инфраструктуру в регионе.

"Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, произошедшие во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях и пережил войну, будут обращаться к ним на том языке, который они понимают", — написал Бухари.

Также читайте Twitter заблокировал сотню микроблогов, связанных с правительством РФ

Речь шла о жестокой двухлетней войне Нигерии и Биафры (1967-1970 годы), в результате которой погибли от одного до трех миллионов человек, большинство из которых — представители народа игбо.

Твит удалили из-за бурной реакции нигерийцев, а министр информации Лай Мохаммед обвинил Twitter в "двойных стандартах".

Ранее президент Венесуэлы заявил о "чудо-лекарствах" от коронавируса и попал в "бан" в Facebook.

Новости мира: за что в России неудачно попытались наказать работу Twitter

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку